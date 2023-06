Juha Kankkunen ottaa kantaa Kalle Rovanperän tilanteeseen.

Kalle Rovanperä, 22, johtaa rallin MM-sarjaa kuuden osakilpailun jälkeen. Puolustava maailmanmestari Rovanperä on voittanut tällä kaudella vain yhden MM-osakilpailun, mutta muuten tasaiset suoritukset ovat siivittäneet nuoren miehen pistetaulukon kärkeen.

Tällä kaudella pari rallia on sujunut Rovanperältä odotuksiin nähden alakanttiin, kuten Ruotsin osakilpailu helmikuussa. Silti hän on pystynyt napsimaan niin sanotusti torjuntavoittoja niissä ralleissa, joita hänen on ollut lähtökohtaisestikin vaikea voittaa tai päästä edes voittokamppailuun muun muassa lähtöpaikkansa takia.

Ajojärjestyksessä ensimmäisenä hänen on soraralleissa pitänyt putsata teitä liukkaasta irtosorasta takaa tuleville.

Joka tapauksessa Toyota-kuljettaja Rovanperä johtaa MM-sarjaa nyt 25 pisteen turvin ennen toisena olevaa Hyundain belgialaistähteä Thierry Neuvillea.

Kalle Rovanperä kiiruhti Sardinian MM-rallissa kesäkuun alussa.

Nelinkertainen maailmanmestari Juha Kankkunen oli omalla aktiiviurallaan tunnettu siitä, että hän ajoi viisaasti MM-sarjan kokonaiskuva mielessään. Kankkunen ei ottanut turhia riskejä ajamisessaan, jos hän koki yksittäisen MM-osakilpailun tavoittelun väkinäiseksi tai mestaruusjahdin kannalta hölmöksi.

Kankkunen osasi usein ottaa maltilla tyytyen vain kelpo pistepottiin, jos voitto olisi vaatinut ”hullun lailla” ajamista.

Mutta mikään pelkkä taktikko Kankkunen ei ollut. Raa’an vauhtinsa hän osoitti monet kerrat – esimerkiksi Suomen MM-rallissa ja muissa vauhdikkaissa kilpailuissa.

Rovanperän tekemisessä on ollut tällä kaudella hieman samanlaista vivahdetta kuin Kankkusen menossa aikanaan – mestaruustaistoon yltääkseen ei tarvitse väkisin yrittää voittaa ”joka kilpailua”.

Kankkunen sanoo seuranneensa ihastellen Rovanperän tämän kauden suorituksia.

”Tämä Kallen taktiikka on ollut minun mielestäni ihan kympissä tänä vuonna. Näin se nyt vaan on”, Kankkunen sanoo.

”Aina ei voi voittaa, joskus särkyy jotain vehkeitä. Aina ei pidäkään voittaa, mutta tasaisen komean kauden kun poika vetelee, niin aika vahvoilla on loppukaudesta muuten”, urallaan 23 MM-osakilpailuvoittoa ja yhteensä 75 MM-palkintopallisijoitusta napannut Kankkunen myhäilee.

Juha Kankkunen kertoi rallista intohimoisesti Belgian MM-osakilpailussa viime vuonna.

Kuluvan kauden seuraava MM-osakilpailu ajetaan Keniassa juhannuksen tienoilla. Kankkunen, 64, kertoo menevänsä paikan päälle muun muassa Toyotan PR-hommiin.

Rallimaestro Kankkunen voitti maineikkaan Safari-rallin peräti kolme kertaa hohdokkaalla urallaan. Kankkusen täysosumat Afrikassa tulivat vuosina 1985, 1991 ja 1993. Ensimmäisen ja viimeisen Safarin-voittonsa Kankkunen nappasi Toyotalla, keskimmäinen lohkesi Lancian ratissa.

Vuoden 1985 Safari-voitto oli Kankkusen ensimmäinen MM-tasolla, joten se oli hänelle poikkeuksellisen erityinen kokemus pitkällä ja komealla uralla.

Kankkunen on vuosien varrella viettänyt paljon aikaa Keniassa myös vapaa-aikana luonnosta nauttien.

”Tosi hienot muistot ovat Keniasta. Sinne on aina upeaa palata.”