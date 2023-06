Suomi hävisi välierän Ruotsille, joka vei lopulta mestaruuden.

Suomen trio Tomas Käyhkö, Juhani Tonteri ja Santtu Tahvanainen voitti pronssia keilailun EM-kisoissa.

Suomi hävisi välierän Ruotsin Pontus Anderssonille, Jesper Svenssonille ja James Blomgrenille 673–713, ja lopulta suomalaisten kaulaan ripustettiin EM-pronssit. Mestaruuden vei Ruotsi.

”Hyvä se on, että mitali saatiin. Kova loppukiri saatiin trion kolmeen sarjaan. Tietysti vähän harmittaa, mutta Ruotsi oli kuitenkin vähän parempi tuossa semifinaalipelissä. Kyllä tämä varmasti jossain vaiheessa tuntuu hyvältä, mutta aina se harmittaa semit hävitä. On meillä nyt joukkuekisaan hyvä joukkue, ja kaikilla on nyt ihan hyvä peli-idea siihen. Kultaa lähdetään tietysti joukkuepelistä hakemaan”, Käyhkö sanoi tiedotteessa.

Tahvanaiselle jäi myös tappiosta hampaankoloon, vaikka EM-pronssi oli hänelle ensimmäinen arvokisamitali aikuisissa.

”Aina sitä haluaa voittaa. En tiedä, kuuluuko kolmanteen sijaan ikinä olla tyytyväinen. Ainakin jäi nälkää joukkuekisaan. Meidän triolla oli kaikilla hyvä fiilis ja nälkä voittaa. Näen, että meillä oli yksi kisojen parhaimmista trioista, jolla olisi voinut kultaakin voittaa”, Tahvanainen tuumi.

Lajin EM-kisat mitellään Ranskassa Wittelsheimin kaupungissa.