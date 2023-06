Jakob Ingebrigtsen haluaa voittaa kotiyleisön edessä Oslossa torstaina.

Norjan juoksijatimantti Jakob Ingebrigtsen, 22, lähti vitsilinjalle esittäessään ”vaatimuksen”, jos hän rikkoo 1 500 metrin maailmanennätyksen torstaina Oslon Timanttiliigassa.

”Jos rikon maailmanennätyksen, ansaitsen patsaan Bislett-stadionin eteen”, Ingebrigtsen vitsaili kisoja edeltävässä mediatilaisuudessa Dagbladetin mukaan.

Stadionin järjestelyistä ja toimivuudesta vastaava entinen huippukorkeushyppääjä Steinar Hoen täräytti lupaavan vastauksen.

”Jos rikot ennätyksen, pystytän sinulle patsaan henkilökohtaisesti”, Hoen totesi.

Maailmanennätys on marokkolaisen Hicham El Guerroujin nimissä. El Guerrouj juoksi rikkomattomana pidetyn ennätyksen 3.26,00 vuonna 1998.

Ingebrigtsen on ilmoittanut, että maailmanennätyksen rikkominen tällä kaudella ei ole hänen ykköstavoitteensa. Kovassa iskussa juoksija joka tapauksessa on.

Norjalainen rikkoi harvemmin juostavan kahden mailin (3 218,688 metriä) maailmanennätyksen Pariisin Timanttiliigassa. Ingebrigtsen pysäytti kellon kyseisellä matkalla aikaan 7.54,10.

Torstain kisaan Ingebrigtsen lähtee vain yksi asia mielessään.

”Tarkoitukseni on vain ja ainoastaan voittaa. On hienoa, jos saan hyvän ajan, mutta voitto on tärkein.”

Keskimatkojen virtuoosi on selvä ennakkosuosikki voittamaan Oslon Timanttiliigan.