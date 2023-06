Valtteri Bottas on aiemmin menestynyt hyvin Montrealin F1-osakilpailussa.

Formula ykkösten kausi on hyvän alun jälkeen kääntynyt turhauttavaksi Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottakselle. Hän avasi kauden maaliskuun alkuvaiheissa kahdeksannella sijalla Bahrainin gp:ssä, mutta sen jälkeen pisteitä ei ole tullut. Kahden viikon takainen Espanjan gp Barcelonassa päättyi surkeasti viimeistä edelliseen eli 19. sijaan.

Tämän viikonlopun Kanadan gp:hen Bottas lähtee katkaisemaan pisteetöntä putkea. Radan osalta lähtökohdat ovat toiveikkaat, sillä Bottas on urallaan ajanut Montrealissa palkintopallille neljästi (2015–18 Mercedeksen ratissa) ja oli viime vuonna ensimmäisellä Alfa-kaudellaan hienon ajon jälkeen seitsemäs.

”Toivottavasti pääsemme pisteille, ja se on mielestäni ihan realistinen tavoite. Barcelonassa automme oli tarpeeksi hyvä kärkikymmenikköön [tallitoveri Zhou Guanyu 9:s], joten katsotaan nyt miten täällä Montrealissa hyvin erilaisella radalla kulkee. Pisteistä parhaamme mukaan tapellaan”, Bottas miettii gp-viikonloppua.

Pidemmälle katsoen Bottas ja Zhou saivat hieman yllättävääkin ”buustia” viime viikolla, kun talli kertoi uudesta teknisestä johtajasta. James Keyllä on pitkä F1-kokemus. Viimeksi McLarenilla työskennellyt Key liittyy Alfa-porukkaan syyskuun alussa. Key on aiemminkin toiminut tallissa, hän oli Sauber-nimeä tuolloin kantaneen F1-tallin tekninen pomo 2010–12.

”James on totta kai erittäin tervetullut talliin. Hänellä on paljon kokemusta eri talleista, ja hän on ollut meillä aiemminkin. Hän on hyvä lisä porukkaan, ja odotan kovasti, että pääsemme yhdessä hommiin”, Bottas toteaa.

F1:n Kanadan gp alkaa perjantai-iltana harjoituksilla. Aika-ajot ajetaan myöhään lauantaina Suomen aikaa, ja kauden kahdeksas kisa koittaa sunnuntai-iltana Suomen aikaa kello 21.