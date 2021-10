Juhana Vartiainen ei julkista budjettiesitystään ennen kuin rahanjaosta on jo käytännössä päätetty. Muutos perinteiseen toimintamalliin on suuri.

Näihin aikoihin viime vuonna Helsingin silloinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) esitteli budjettiehdotustaan kaupungintalolla toimittajille ja kameroille. Lopuksi hän vastaili kysymyksiin.

Budjettiehdotuksen esittely on yksi pormestarin tärkeimmistä tehtävistä ja liittyy suoraan pormestarin valtaan. Sen avulla pormestari pääsee määrittämään kehikkoa, jossa helsinkiläisten rahoja jaetaan. Kyse on lähes viidestä miljardista eurosta.

Vapaavuoren budjettiesitykseen oli kirjattu muun muassa kouluja ja varhaiskasvatusta koskevat merkittävät leikkaukset. Leikkaukset nousivat otsikoihin, ja pormestarin budjettiesityksen jälkeen käydyissä budjettineuvotteluissa osasta niistä luovuttiin.

Julkisella keskustelulla voi siis nähdä olleen roolin leikkausten osittaisessa perumisessa.

Tänä vuonna tulee olemaan toisin. Nykyinen pormestari Juhana Vartiainen (kok) on päättänyt luopua yhdestä kaupunkipolitiikan valtapelin keskeisimmistä askelmerkeistä. Vartiainen ei aio tuoda budjettiehdotusta lainkaan julkisuuteen.

Ehdotus on annettu suoraan suurimmille poliittisille ryhmille, ja rahan jaosta käydään parasta aikaa neuvotteluja. Kaupunkilaisten nähtäväksi suunnitelma ensi vuoden rahanjaosta tulee siis vasta silloin, kun kaikesta on jo käytännössä päätetty.

Kyse on erittäin merkittävästä muutoksesta Helsingin päätöksenteossa.

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistusta tutkinut tutkijatohtori Anni Jäntti Tampereen yliopistosta sanoo pitävänsä toimintatapaa hyvin erikoisena. Jäntin mukaan päätös siitä, ettei Vartiainen tuo budjettiesitystään julkisuuteen ennen budjettineuvotteluja, sotii pahasti etenkin avoimuuden ja kansalaisten osallistamisen periaatteita vastaan.

”Kuntien päätöksenteossa on pitkään pyritty menemään avoimempaan suuntaan, ja Helsingissä kansalaisten osallistaminen on ollut tärkeä periaate. Jos budjettia edistetään ilman julkista keskustelua, niin tilanteessa ei ole faktisesti mitään tilaa avoimuudelle.”

HS kysyi asiasta Vartiaiselta.

Miksi budjetti halutaan nyt laatia julkisuudelta pimennossa, pormestari Vartiainen?

”Tämä on minun tapani, ja pidän sitä parempana kuin aiempaa menettelyä. Tarkoitus on pyrkiä helsinkiläisten kannalta parhaaseen lopputulokseen.”

”Ennen toimittiin niin, että ensin pormestari antoi budjettiehdotuksensa, ja sitten se revittiin budjettineuvotteluissa rikki. Se, että neuvotteluvaihe on täynnä julkisia avauksia, ei ole omiaan luomaan parasta lopputulosta. Interaktio julkisuuden kanssa ei auta mitään, kuten voi huomata maan hallituksen toiminnasta.”

Mutta ei tätä kovin avoimeksi voi sanoa?

"Prosessi on samanlainen kuin kaupunkistrategiassa: neuvottelemme budjetista yhdessä, ja tuomme sen sitten kaupunginhallitukseen yhteisenä esityksenä.”

”Virallisesti kyse on edelleen pormestarin budjettiesityksestä – vaikka se siis tuleekin kaupunginhallituksen päätettäväksi niin, että asiat on jo toivottavasti puolueiden kesken neuvoteltu. Prosessi on nyt käänteinen aiempaan verrattuna, mutta pyrkimys on puolueiden välinen yhteisymmärrys.”

Tavallisten kaupunkilaisten lisäksi myös valtuuston pienimmät ryhmät jäävät Vartiaisen prosessissa täysin sivuun. Pieniä ryhmiä ovat ovat Helsingissä Liike Nyt, keskusta ja kristillisdemokraatit.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Mika Ebelingin mielestä menetelmä tuottaa demokratiavajetta.

”Meidän ryhmämme kannalta olisi edullisempaa, että julkaistaisiin ensiksi pormestarin oma esitys. Toki kaupunginhallituksen ulkopuoliset ryhmät eivät ole useimpina vuosina kuitenkaan päässeet neuvotteluihin, vaikka ovat nähneetkin esityksen”, Ebeling sanoo.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorven mukaan menettelytapa on ristiriidassa uuden kaupunkistrategian kanssa. Strategiassa korostetaan avoimuutta ja luvataan ”vahvistaa osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa”.

”Olemme todella tyrmistyneitä pormestarin päätöksestä, emmekä pidä sitä sopivana tai hyvänä.”, Peltokorpi viestittää HS:lle.

Vartiaisen menettely on herättänyt ihmetystä myös kaupunginhallituksen sisällä. Ainakin vasemmistoliitossa pidetään toimintatapaa ongelmallisena avoimuuden kannalta.

”On erittäin hyvä, että pormestari haluaa panostaa kaikkien puolueiden väliseen yhteistyöhön. Mutta suurin ongelma prosessissa on avoimuuden puute”, sanoo vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

”Pidän hyvin huolestuttavana, että talousarviosta ei voida käydä julkista keskustelua, jossa myös kaupunkilaiset pääsisivät analysoimaan pohjaesitystä ja sen seurauksia ennen kuin siitä tehdään päätöksiä.”