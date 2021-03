Björn Wahlroos on myynyt silmäteränsä ja rikastumisensa lähteen, Mandatumin, jo kaksi kertaa. Nyt hän voisi tehdä jälleen kaupat ja pyöräyttää samalla koko varainhoitoalan uuteen asentoon.

Sammon hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin valtakaudella Sampo on ollut osto- ja myyntiliike, jossa kaikki on ollut kaupan, kunhan hinta on ollut riittävä. Uusi strategia tekee tästä nyt lopun.