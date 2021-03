Miljardien arvoisia kasvuyhtiöitä tuntuu nyt tulevan yllättävistä maista, kirjoittaa peliyhtiö Supercellin perustaja ja toimitusjohtaja Ilkka Paananen HS Vision kolumnissaan.

Tältä Suomi voi näyttää vuonna 2030: Helsingistä on tullut Euroopan johtava startup-keskus. Maahamme on alle kymmenessä vuodessa syntynyt kymmenen uutta yritystä, joista kukin on vähintään nykyisen Supercellin eli kymmenen miljardin arvoinen.