Kun Euroopan suurimmalta kasvuyritystapahtumalta otetaan pois tapahtuma, mitä jää jäljelle? Suunnilleen tässä tilanteessa oli Slushin johtotiimi viime keväänä koronan iskiessä.

Siihen nähden Slushin viime vuosi on osoittautunut jonkinlaiseksi torjuntavoitoksi. Jos liikevaihdon kutistumista kymmenesosaan voi sellaiseksi sanoa.

Kun vielä 2019 Slushin liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa, koronavuonna liikevaihto supistui miljoonaan euroon. Yhtiö teki noin 330 000 euron tappion. Tilinpäätös on vielä vahvistamaton. Yhtiö teki myös noin 387 000 euron edestä projekteja, joita ei kirjata liikevaihtoon.

Slushin toimitusjohtajan Miika Huttusen mukaan toistaiseksi Slushin tulevaisuus on taloudellisesti turvattu.

”Kova ja päämäärätietoinen työ auttoi tappioiden minimoimisessa siinä määrin, että kassatilanteemme säilyi merkittävästi paremmalla tasolla kuin miltä tilannekuva näytti vielä huhti–kesäkuussa 2020”, Huttunen kommentoi.

Vaikka tapahtuma peruuntui ajoissa, osa sen suunnittelun kuluista oli ennättänyt jo syntyä. Tapahtumaan oli esimerkiksi ostettu ulkopuolisia palveluita, kuten design-suunnittelua.

Mitä viime vuonna siis tapahtui, ja miten Slushin tiimi aikoo nyt edetä pandemian yhä kurittaessa tapahtuma-alaa?

Kun moni muu tapahtumajärjestäjä vitkutteli ja eli toivossa, Slushin tiimi teki jo huhtikuussa 2020 päätöksen perua Slush-tapahtuma marraskuulta. Samalla Slushilta meni yhtiönä liiketoiminta alta, ja se joutui lomauttamaan yli puolet tuolloin 34 ihmisen henkilöstöstään.

Startup-termein Slushin tiimi ryhtyi pivotoimaan, eli yritti keksiä itsensä uudelleen ja miettiä korvaavaa uutta tuotetta. Ratkaisuksi syntyi vain muutamassa kuukaudessa kyhätty Node by Slush. Se on yhteisöpohjainen verkkoalusta, maksullinen ja kuratoitu palvelu jonne hyväksyttiin vain valitut yrityksen, sijoittajat ja yhteistyökumppanit.

”Siirryimme reilussa puolessa vuodessa käytännössä tapahtumaorganisaatiosta jatkuvan toiminnan pariin, loimme uuden tuotteen ja pääsimme sen avulla liikevaihdossa nollasta miljoonaan”, Huttunen sanoo.

Tavoitteena oli ratkaista startupien akuutti ongelma: miten päästä tapaamaan sijoittajia matkustusrajoitusten aikana. Slushin tiimi järjesti alustalla pitkin syksyjä yrittäjien mentorointisessioita, sijoittajakohtaamisia ja isojen puhujanimien virtuaalisia esiintymisiä. Se tuotti myös sisältöjä startupeille Soaked by Slush -sivustolla ja podcastissa.

Syksyn aikana Slush Noden sisällä järjestettiin pelkästään pienryhmien mentorointikeskusteluita yli 120 kappaletta. Alustalle hyväksyttiin noin 2 500 käyttäjää, joista 1 500 oli startup-yrityksiä ja sijoittajia noin 400. Kertynyt liikevaihto syntyi pääosin kumppaniyrityksen ja pääomasijoitusrahastojen maksuista, kun ne esimerkiksi järjestivät omia keskusteluita Slush by Node -alustalla.

”Suosituimpia olivat sisällöt, jotka tarjosivat konkreettista apua ja oppeja jonkin asian tekemiseen kasvuyrityksessä, kuten keskustelut siemenrahoituksen keräämisestä tai miten tuote viedään uusille markkinoille”, Huttunen kertoo.

Pidemmällä aikavälillä ajatus on, että Node voisi olla toimiva alusta myös pandemian jälkeen, ja tukea Slushin tavoitteita yrittäjien auttamisessa ja verkostojen rakentamisessa ympäri vuoden.

Lähtökohdan huomioiden Huttunen on tyytyväinen Slushin viime vuoteen ja siihen, miten nopeasti tiimi sai verkkopalvelun pystyyn ja järjestettyä virtuaalisia tapahtumia yhdessä isojen sijoitusyhtiöiden kanssa. Syksyn kokemuksen jälkeen tiedossa myös on, mitä asioita konseptissa on vielä kehitettävä.

”Lähtökohta oli haastava. Teimme nopeita päätöksiä, lähdimme rakentamaan uutta ja pystyimme välttämään pahimman. Jouduimme keksimään Slushin uudelleen”, Huttunen sanoo.

Alustan toimimisesta on siis alustavaa näyttöä, mutta se ei ole läheskään valmis. Siinä missä Slush-tapahtumalla oli jo vakiintunut ja menestyksellinen konsepti, uuden verkkotuotteen kanssa Slush joutuu ratkomaan samoja ongelmia kuin mikä tahansa startup.

Kuluvan vuoden suunnitelmat ovat tietysti vielä auki sen osalta, onko 2021 lopussa mahdollista järjestää Slush-tapahtumaa paikan päällä. Koronavirustilanne pakottaa sopeutumaan nopeasti eri vaihtoehtoihin.

Slushilla on nyt 17 hengen tiimi, joista osa keskittyy tapahtuman suunnitteluun ja osa verkossa tuotettaviin sisältöihin.

”Valmistaudumme myös siihen mahdollisuuteen, että tapahtuma voitaisiin järjestää joulukuussa. Jos tapahtumaa ei voida järjestää, keskitymme yhä verkossa toimiviin tuotteisiin”, Huttunen sanoo.

”Muutamme joka tapauksessa totuttua tapahtuman mallia. Suunnittelemme merkittävästi pienempää tapahtumaa ja eri konseptilla. Olemme luomassa tapahtumasta täysin uudenlaista maailmaan koronan jälkeiselle ajalle.”

Jossakin vaiheessa pandemia kuitenkin päättyy, ja Huttunen uskoo että tarve Slushin kaltaiselle tapahtumalle säilyy. Kyse ei ole vain sijoittajien tapaamisesta, vaan myös innostuksen jakamisesta.

”Moni haluaisi taas päästä Slushiin ratkomaan ongelmia yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Slushissa on tärkeää myös se, miten se antaa energiaa ja ruiskauksen optimismia. Sitä ei voi verkossa korvata täysin”, Huttunen sanoo.