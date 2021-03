Sijoittajien katseet ovat nauliintuneet nyt teknologiaindeksi Nasdaqiin. Nasdaq-indeksi kävi ennätyslukemissa 12. helmikuuta ja on pudonnut sen jälkeen jo kymmenen prosenttia. Indeksin alkuvuoden tuotot painuivat torstaina miinukselle.

Markkinoilla nähdään vuosittain notkahduksia ja hetkittäisiä myyntiaaltoja, mutta nyt jokin tuntuu olevan toisin. Juuri viime vuosien vahvimpia kurssinousijoita lyödään laitaan, vaikka reaalitalouden näkymät ovat varsin lupaavat.

Kun sijoittajien tunnelma on riehakkaimmillaan ja osakekurssit kohoavat kohti taivasta, markkinoiden suuri tarina tiivistyy usein yksittäisiin osakkeisiin.

Edellisen parin vuoden nousumarkkinan symboliksi on noussut Tesla. Sähköautoja valmistavassa yrityksessä yhdistyvät miltei kaikki sijoittajien etsimät piirteet: nopea kasvu, uusi ja perinteisiä rakenteita ravisteleva teknologia, ympäristöystävällisyys (joskin sähköautojen ympäristöystävällisyydestä voidaan kiistellä) ja valovoimainen johtaja Elon Musk.

Sijoittajat ovat etsineet perusteita käsittämättömän korkealle kurssille ja nähneet Teslan ennemmin skaalautuvana ohjelmistoyhtiönä kuin autonvalmistajana.

Markkinoiden johtotähti on laskenut nopeasti viime viikkojen aikana. Teslan osakekurssi on painunut jo 30 prosenttia tammikuun lopun huipuista.

Sattumaa tai ei, Tesla keräsi huomiota helmikuun alussa kurssihuippujen aikoihin, kun se kertoi ostaneensa 1,5 miljardilla dollarilla bitcoineja.

Viime viikkojen kurssilasku on toki hyvä asettaa mittasuhteisiinsa. Tesla on kurssilaskusta huolimatta edelleen ylivoimaisesti parhaiten tuottanut amerikkalainen suuryhtiö edellisten kahden vuoden ajalta. Sen osakekurssi on noussut noin tuhat prosenttia kahden viime vuoden aikana.

Jos taas markkinoiden viime vuosien kehitys pitäisi tiivistää yksittäiseen rahastoyhtiöön, se olisi Cathie Woodin luotsaama Ark Invest. Wood on sijoittanut rahastoissaan nopeasti kasvaviin ja uutta teknologiaa kehittäviin yhtiöihin.

Arkin lippulaivarahasto Ark Innovation teki viime vuonna 170 prosentin tuoton, ja rahastoon on virrannut uutta rahaa miljardeittain, aina viime viikkoihin asti. Edellisten kolmen viikon aikana rahaston arvosta on sulanut 24 prosenttia, ja sijoittajat nostavat varojaan rahastosta.

Teslan ja Ark Investin tilanteet kuvaavat sitä, mitä markkinoiden pinnan alla on muhinut jo jonkin aikaa. Sijoittajat pelkäävät, että nopeasti kasvavien teknologiayhtiöiden kurssit ovat kestämättömän korkealla.

S&P 500 -indeksin arvoyhtiöt eli tulosperusteisesti edulliset yhtiöt ovat lyöneet kasvuyhtiöiden kurssikehityksen jo kuuden kuukauden ajan.

Muutos on merkittävä, sillä kasvuyhtiöt ovat nakuttaneet arvoyhtiöitä kovempia kurssinousuja finanssikriisistä lähtien.

Sijoittajat ehtivät jo tuudittautua teknologiayhtiöiden muita vahvempaan kurssinousuun ja alkoivat pitää sitä itsestäänselvyytenä. Moni ei ole edes kokenut markkinaympäristöä, jossa Nasdaq laskee enemmän kuin S&P 500.

Esimakua markkinoiden suuren tarinan muuttumisesta saatiin marraskuussa, kun lääkeyhtiöt kertoivat ensimmäisiä tietoja koronarokotteiden tehosta.

Rokoteuutisten saavuttua kasvuyhtiöiden kurssit putosivat jyrkästi samalla kun arvoyhtiöt – esimerkiksi risteilijät ja lentoyhtiöt – ampaisivat kovaan nousuun. Viime viikkojen hermoilu teknologiaosakkeissa on räväyttänyt tuon trendin kaikkien nähtäville.

Yksi merkittävä syy kasvuyhtiöiden kurssilaskun takana on orastava korkojen nousu. Kun korot ovat matalalla, sijoittajat keskittyvät yhtiöiden liikevaihdon kasvuun ja kaukana siintäviin mahdollisuuksiin.

Analyytikot odottavat Teslalta vahvaa kasvua. Koska myös Teslan tarina on ollut kunnossa, kurssi on kohonnut viime viikkoihin saakka.

Kun korot nousevat, sijoittajat muuttuvat aiempaa kärsimättömimmiksi. Enää ei katsota viiden vuoden päässä siintävää liikevaihtoa tai uskota sokeasti hyvään tarinaan vaan pohditaan ensi vuoden nettotulosta.

Onko Tesla sittenkin autoyhtiö, ja mitä ihmettä pitäisi ajatella sen bitcoin-sijoituksista?

Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan korko on noussut alkuvuoden aikana noin prosentista 1,5 prosenttiin. Paljonko koroilla on vielä varaa nousta?

Danske Bankin strategi ennusti alkuviikosta, että 10-vuotinen korko voi nousta tämän vuoden aikana 2,5 prosenttiin. Se tietäisi se synkkiä aikoja teknosijoittajille.

