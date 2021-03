Kaoottisissa kotikonttoriolosuhteissa viesti ei välity eikä ajatus kulje. Tilanteen kanssa on kuitenkin elettävä. HS Vision kolumnisti Henrik Dettmann kirjoitti kärsiville etätyöläisille huoneentaulun.

Niin kauan kuin muistan, konsultit ja yritysvalmentajat ovat rinnastaneet koulutuksissaan työelämän ja urheilun toisiinsa. Työyhteisöjä on kutsuttu tiimeiksi ja ihmisiä on kannustettu ottamaan mallia joukkuepelaamisen dynamiikasta.

Kuluneen vuoden myötä tämä aikanaan niin raikas retoriikka on menettänyt kaiken tehonsa: Teams-innostus on muuttunut Teams-ällötykseksi.

Urheilussa parhaat ymmärtävät levon merkityksen. Teams-maailman huippusuorittaja haluaa olla kaikille mieliksi, ja osallistuu mukisematta jokaiseen palaveriin. Päättymätön etäpalaveritykitys synnyttää kroonisen ylirasitustilan, lasittuneet silmät, huonon ryhdin ja katkeilevat ajatukset.

Pahimmassa tapauksessa viestintäloikka suistaa kiirastuleen, jossa välitöntä vastausta vaativia ukaaseja ropisee samaan aikaan WhatsAppissa, Google Duossa ja Signalissa. Palaveriaikatauluja naulataan kalenteriin Teamsissa ja Zoomissa, ja samalla lapsen opettajan palautekeskustelua varten pitäisi viritellä Google Meet.

Nyt Microsoft on tuomassa iloksemme vielä uusimman tuotteensa, virtuaalitodellisuusalusta Meshin.

Varmaa on se, että kaoottisissa kotikonttoriolosuhteissa viesti ei välity eikä ajatus kulje. Kehitystäkään ei tapahdu. Lähinnä tulee mieleen surkea NBA-matsi, jossa yksilöiden omat tilastot ovat tärkeämmät kuin joukkueen menestys.

Kun kuluneesta etätyövuodesta joskus tehdään tieteellistä tutkimusta, tulokset tulevat olemaan mielenkiintoista luettavaa.

Ainakin henkilökohtaisen otannan perusteella etäkokousohjelmat lisäävät käskyttämistä ja sanelua. Kasvokkain käydyssä kokouksessa voi pyytää taukoa, pureutua epäselvyyksiin henkilökohtaisella tasolla ja pallotella keskeneräisiä ajatuksia.

Mitä isompi organisaatio, sitä suuremmalla todennäköisyydellä etätyö heikentää työpaikkademokratiaa. Olen itse istunut kansainvälisessä kokouksessa, jossa puheenjohtaja kertoo, mitä seuraavaksi päätetään. Sen jälkeen kaksi puhuvaa päätä myötäilee ja toisella puolella maailmaa istuva keskustelija tulee niin huonosti tulkatuksi, että alkuperäisestä viestistä ei jää mitään jäljelle.

” Ärähtää pitää, jos on tarve.

Sosiaalisen median suurimpia saavutuksia on ollut äänitorven antaminen heille, jolla ei ole aiemmin ollut asiaa julkiseen keskusteluun.

Pätkivien nettiyhteyksien ja viiveiden vuoksi Teams- ja Zoom-kokouksissa joudutaan puolestaan välittömän reagoinnin sijaan odottamaan vuoroaan virtuaalikäsi ojossa. Kun hetki koittaa, on viittaaja jo unohtanut, mitä oli sanomassa. Aidon vuorovaikutuksen puuttuessa demokratia näivettyy ja keskinäinen ymmärrys vaikeutuu. Henki hiipuu ja teknokratia hallitsee.

Pahimmissa Teams-sulkeisissa päällikkö valvoo aikaa kuin haukka ja jakaa puheenvuoroja vain omille myötäilijöilleen. Jalkoihin jäävät ne, joiden voimavaroja ovat herkkyys ja sanaton viestintä.

On ilmiselvää, että viestinnän apuvälineet ovat avuksi nopeassa päätöksenteossa, tiedonhaussa ja päätösten varmistamisessa. Parhaimmillaan ne säästävät aikaa ja ajokilometrejä.

Silti väitän, että 2020-luvun viestintäsovellusten ero parikymmentä vuotta vanhojen nokialaisten tekstareihin on kosmeettinen. Viesti on staattinen, koska kehon energiaa ei voi siirtää sellaisenaan kahden kapulan tai bittien välityksellä. Viesti siirtyy kehosta, ei suusta.

Pandemian alussa päätimme Koripalloliitossa etävalmennukseen ja -koulutukseen siirtymisen sijaan ottaa aikalisän. Jäimme tarkkailemaan tilanteen kehittymistä, sillä tiesimme, että todellinen oppiminen ja kehitys tapahtuu parhaiten kasvokkaisessa vuorovaikutustilanteessa.

Nyt olemme pakon sanelemana pitäneet etävalmennuksia ja kokemus on ollut odotettu – poissaoloa, puisevia keskusteluita ja pakkopullaa.

Liian usein unohdamme, että yli 90 prosenttia viestinnästä on sanatonta. Läppärin äärellä tapahtuva ähellys ei korvaa eleitä, ilmeitä, rupattelua ja yhteiseen ymmärrykseen tähtäävää ajatusten vaihtamista.

Ilman viimeisen vuoden poikkeusoloja lähikohtaamisen tärkeyden ymmärtämiseen olisi saanut vierähtää jopa vuosikymmen. Nyt tiedämme, miten huonosti viesti välittyy, kun näyttöpäätteet ja filtterit nousevat esteeksi kosketuksen ja katseiden tielle.

Teams, Zoom ja muut härpäkkeet tulevat kuitenkin jatkossakin olemaan ilonamme ja kiusanamme.

Siksi olen kehitellyt huoneentaulun tulevia etäpalavereja varten.

Vinkki numero yksi: Kun käsiteltävä asia on sinulle tärkeä ja tiedät antavasi lisäarvoa keskustelulle, käyttäydy huonosti eli ilmaise mielipiteesi suoraan. Tähän minua opastivat jo 1990-luvulla Koripalloliiton palkkaamat kansainväliset tapakouluttajat. Viittaaminen on vain kiireettömän asian käsittelyä varten. Ärähtää pitää, jos on tarve.

Vinkki numero kaksi: Pidä kamera päällä, että muut osanottajat näkevät kasvosi. Jos kamera on pois päältä, et ole henkisesti läsnä.

Kaikkein tärkein vinkki: Noudata valmennuksen perusohjetta. Kun keskeytät, sano sanottavasi seitsemässä sekunnissa tai vaikene kokonaan.