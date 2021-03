Arkiaamuisin ilmestyvässä HS Visio -podcastissa HS:n asiantuntijatoimittajat avaavat tärkeimpien uutisten taustoja ja merkitystä.

Yksi omituinen seuraus koronavuodesta on se, että pörssikurssit huitelevat pilvissä samaan aikaan kun keskuspankit pumppaavat lähes ilmaista lainaa kaikille jotka haluavat. Tällä on monia seurauksia lähes kaikilla talouden tasoilla. Yksi ilmeinen seuraus on se, että ostajien on helppo ostaa ja myyjien houkuttelevaa myydä. Siksi on mahdollista, että merkittäviäkin suomalaisyrityksiä katsellaan nyt "sillä silmällä". Toimittajana Tuomas Peltomäki, vieraana Merja Saarinen.

Voit katsoa keskustelun yläpuolisesta soittimesta. Keskustelu pohjautuu osin tähän artikkeliin. Voit myös tilata tämän kaltaiset uutisanalyysit omaan puhelimeesi, sillä keskustelu on osa HS Visio -podcastia. Arkiaamuisin ilmestyvässä podcastissa HS:n asiantuntijatoimittajat avaavat tärkeimpien uutisten taustoja ja merkitystä.

Lisäksi podcastissa on toimitettu uutispäivän ennakointi, jonka tarkoituksena on auttaa kuulijaa suitsimaan tulevan päivän politiikan-, talouden-, ja ulkomaanuutisten ja notifikaatioiden tulvaa ruotimalla esiin merkityksellisimmät uutisaiheet.

Podcastin voit tilata yleisimpiin podcast-sovelluksiin, kuten Supla, Spotify, Apple podcastit, Google podcastit sekä kaikkiin sovelluksiin, jotka ottavat vastaan RSS-syötteen.

HS:n tilaajille tarjolla on mainoksista vapaa versio podcastista. Sen voit kuunnella HS:n sovelluksessa valitsemalla valikosta Kuuntele ja Podcastit.

Podcast on puhuttu ohjelma, jota voit kuunnella puhelimessasi tai verkkoselaimessasi. HS Visio -podcastin aiemmat jaksot löydät täältä. Visio-toimituksen muihin podcasteihin voit tutustua täältä. HS:n kaikki podcastit löydät Suplasta.