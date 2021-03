Wide ContentPlaceholder

HS Visio | HS Visio

Unohda ne ismit!

Johtajuuspuhe on täynnä ismejä ja muotivirtauksia. Työelämäguru Pekka Järvinen on kymmenien vuosien urallaan nähnyt ne kaikki. Nyt hän tahtoo kertoa nuorille esimiehille, mitkä trendit voi heittää silppuriin ja millä on oikeasti väliä.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Käännekohdan näyttämö oli opettajanhuone. Pekka Järvinen oli vastavalmistunut teologi ja työskenteli uskonnon, elämänkatsomustieteen ja psykologian opettajana tamperelaiskoulussa. Miten työnteko ja yhteisöllisyys voi olla tällaista, Järvinen ihmetteli.