Tether on kaupankäyntimäärillä mitattuna maailman suosituin kryptovaluutta. Tetherin taustayhtiö pyörittää kymmenien miljardien dollarien operaatiota, mutta kaikki nojaa lopulta bahamalaispankin tilillä olevaan varallisuuteen.

Kryptovaluutta bitcoin on noussut alkuvuoden aikana finanssimaailman yhdeksi kuumimmista aiheista miltei pystysuoran kurssinousunsa seurauksena. Bitcoin on kasvanut valtavaksi varallisuuseräksi. Bitcoinien yhteenlaskettu arvo on nykyisellä noin 55 000 dollarin kurssilla yli tuhat miljardia dollaria.