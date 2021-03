Futucastin uusimman jakson vieraana on Sitran nykyinen pääjohtaja ja entinen pääministeri Jyrki Katainen.

Sitra on maailman standardeilla uniikki. Se on eduskunnan aloittama rahasto, joka on säädetty eduskunnasta riippumattomaksi ja joka on vuosien varrella muuttunut ajatus- ja tekopajaksi tulevaisuuden kartoittamista varten. Sitra tutkii Suomen ja maailman tulevaisuuden trendejä pitkällä aikavälillä, ja yrittää tutkia ratkaisuja ja suuntia tulevaisuuden ongelmille yli parlamentaaristen rajojen.

Futucast on keskusteluohjelma, jota juontavat Isak Rautio ja William von der Pahlen.