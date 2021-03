Mikä on salkkusi tuotto suhteessa sen aiheuttamaan aivovaurioon?

Yksi sijoittajien keskeisistä mittareista sijoituskohteita arvioidessaan on oman pääoman tuotto, englanniksi return on equity.

Yhdysvaltalaissijoittaja Bill Ackman on kehittänyt mittaria askeleen pidemmälle. Ackmanille ehkä tärkein yksittäinen mittari on sijoituksen return on brain damage, vapaasti suomennettuna tuotto pääkopan rasitukselle.