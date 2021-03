Tampereen Tapparan yhteistyökumppanit ovat närkästyneet joukkueen tähtivahdin somekirjoittelusta. Urheilijoiden täytyy ymmärtää asemansa vaikuttajana, sanoo urheilumarkkinointia tutkinut Arto Kuuluvainen.

Liigajoukkue Tampereen Tappara joutui myrskyn silmään, kun joukkueen tähtivahti Dominik Hrachovina julkaisi kuvan koronarajoitevastaisesta mielenosoituksesta.

Dominik Hrachovina­

Aikaisemmin Hrachovina on julkaissut sosiaalisen median kanavissaan valesivustojen disinformaatiota muun muassa koronaviruksesta ja rokotteista.

Hrachovinan päivityksen jälkeen Ilta-Sanomat julkaisi uutisen, jonka mukaan joukkueen urheilutoimenjohtaja Jukka Rautakorpi oli lähettänyt kaksi koronatartunnan saanutta junioripelaajaa Hakametsän harjoitushalliin. Koko halli jouduttiin sulkemaan tämän jälkeen.

Rautakorpi kommentoi kantavansa vastuun tapahtuneesta.

HS Visio kysyi Tapparan pääyhteistyökumppaneilta, mitä mieltä yhtiöt ovat kohuista joukkueen ympärillä.

Esimerkiksi Terveystalon viestintäjohtaja Kati Kaksonen kommentoi sähköpostitse, että yhtiö odottaa ”kumppaneiden linjassa eettisten ohjeidemme kanssa ja noudattavan kaikkia viranomaismääräyksiä ja suosituksia myös koronaan liittyen.”

Kaksonen sanoo yhtiön suhtautuneen tapauksiin vakavasti.

”Olemme keskustelleet tapauksista Tapparan johdon kanssa.”

Muut yhteistyökumppanit ovat myös HS Vision tietojen mukaan ottaneet yhteyttä Tapparaan ilmaisten huolestuneisuutensa seuran koronatoimien ja pelaajien sosiaalisen median käytön suhteen.

Myös joukkueen puolustaja Ben Blood on julkaissut sosiaalisessa mediassa esimerkiksi 5G:hen liittyvää disinformaatiota.

Urheilumarkkinointia tutkineen kauppatieteiden tohtorin Arto Kuuluvaisen mukaan esimerkiksi Hrachovinan tapaus on monimutkainen. Länsimaisessa kulttuurissa sananvapaus on yksi tärkeimmistä arvoista, eikä yhteistyökumppani voi rangaista joukkuetta, jos sen yksittäinen jäsen käyttäytyy epäeettisesti.

”Pelaajan suun tukkiminen ei ihan noin vain käy, kun sananvapaus on niin tärkeä fundamentti. Jos rikosoikeudelliset tunnusmerkit eivät täyty, niin ei yhteistyökumppanilla ole siinä hirveästi tehtävissä.”

Tapparan tapauksessa ei yhteistyökumppaneilla ole paljoakaan tehtävissä.

”Nopeasti dialogia seuran suuntaan, mutta onhan tässä nyt jo paskat housussa.”

Suomesta yksittäisten urheilijoiden somekäytöksestä ei ole kuulemma noussut vielä suuria kohuja, mutta maailmalta Kuuluvainen muistaa esimerkiksi kreikkalaisen kolmiloikkaajan Paraskevi Papachristoun vuoden 2012 tapauksen.

Papachristou kertoi sosiaalisessa mediassa rasistisen vitsin, minkä jälkeen Kreikka potki kolmiloikkaajan ulos olympiajoukkueestaan.

”Tuo on ehkä rajuimmasta päästä. Siinäkin varmaankin yhteistyökumppaneilta ja Olympiakomitealta oli tullut painostusta. Olympiakomitea on valtavan tarkka brändistään.”

Yhteistyösopimukseen liitettäviä klausuuleja Kuuluvainen pitää ympäripyöreinä. Hän nostaa esimerkiksi Palloliiton sopimuksen, jossa pelaaja sitoutuu toimimaan hyvien tapojen mukaisesti.

”Mikä on se raja, kuka sen määrittää? Miten sopimus suhtautuu sananvapauteen? Tämänkin lausekkeen arvo on aika nolla.”

Kuuluvaisen mukaan paras ja todennäköisesti ainoa etenemistapa on alkaa kouluttaa pelaajia sosiaalisen median käytössä paremmin.

”Yleensä aina sanotaan, että älä tee sitten tätä, mutta se on ristiriidassa sen kanssa, että haluamme kuitenkin urheilijan ymmärtävän asemansa vaikuttajana. Heidän pitää saada edistää asioita, mihin uskovat.”

Julkinen ammatti, suuret someyleisöt, tiivis faniyhteisö ja uskomuksiaan esittelevä urheilija muodostavat kuitenkin riskin.

”Tämä on todella vaikea juttu, koska mitä jos he uskovat johonkin, mikä on ristiriidassa muun yhteiskunnan kanssa? En näe oikein muuta vaihtoehtoa kuin korostaa koulutuksen merkitystä.”