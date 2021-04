Aika on kypsä suurelle paperifuusiolle

Paperista tuli Stora Ensolle ja UPM:lle sivubisnestä. Koronapandemian myötä kahden suuren metsäyhtiön fuusio on taas noussut puheenaiheeksi.

Suomalaisten metsäyhtiöiden historia on yhtä suurta järjestelyä. Fuusioita on tehty toisensa jälkeen, omistajat ovat vaihtuneet ja omistukset keskittyneet vuosikymmenien vieriessä. Välillä on käyty ulkomailla, vaihtelevalla menestyksellä.