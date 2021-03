Kärpäsbisnes on murroksessa. Teollisen mittakaavan kärpäskasvattamosta odotetaan apua ruokatuotantoon ja biomassojen käsittelyyn.

Mustasotilaskärpäsen neljän viikon mittainen elämä alkaa alkuliemestä. Sen resepti ei ole salainen. Tarvitaan:

1 ml hiivaa

1 rkl sokeria

1 rkl maitoproteiinia

1 dl kaurahiutaleita

2 dl vettä

Ainekset sekoitetaan muoviastiassa. Olosuhteiden pitää olla kuin tropiikissa. Lämpötila on 27 celsiusastetta ja ilmankosteus 70 prosentin tietämillä.

Sitten liemeen lisätään kärpäsenmunat. Mikroskooppisen pienelläkin määrällä pääsee alkuun. Munia mahtuu yhteen grammaan arviolta 10 000–25 000 kappaletta.

Jo muutamassa päivässä astiassa alkaa kuhina. Jos kaikki munat kehittyvät täyteen kokoon, grammasta munia kasvaa 2,5–6,3 kiloa mönkiviä toukkia.

Toukissa on rasvaa noin 30 prosenttia. Proteiinia on suunnilleen saman verran. Rahanarvoista tavaraa.

”Arvot ovat ensiluokkaisia”, sanoo Sami Virtanen, hyönteisasiantuntija Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutista.

Toukat kelpaavat raaka-aineeksi bioöljyn valmistukseen tai rehuksi kaloille ja siipikarjalle. Potentiaalia löytyy myös lemmikkieläinten ravintona.

Olemme Saarijärvellä, Jyväskylän pohjoispuolella. Ilmassa tuoksuu ohramallas. Biotalousinstituutin koelaitoksessa kärpästen toukat mutustavat rehua, jota normaalisti syötetään navetoissa eläimille.

Rehun lisäksi toukat voivat syödä melkein mitä tahansa eloperäistä. Lietelantaa, kompostoitavaa ainesta tai vaikkapa pilaantunutta ruokaa. Jopa ongelmajätteitä ja lääkeaineita.

Instituutissa kehitetään menetelmää, jolla kärpäsiä voitaisiin hyödyntää teollisessa mittakaavassa. Samalla luodaan pohjaa kokonaan uudelle ja lupaavalle teollisuuden alalle Suomeen.

Maailmalla hyönteismarkkinan ennustetaan kasvavan 27 prosentin vuosivauhdilla, ja alan yrityksiin on sijoitettu jo yhteensä miljardi euroa viime vuoteen mennessä, kertoo VTT:n tutkija Tuure Parviainen. Potentiaalia on etenkin rehubisneksessä, jonka maailmanlaajuinen koko on yli 500 miljardia euroa vuodessa.

Sami Virtanen sekoittaa toukkien alkulientä, jonka aineet pystyy ostamaan tavallisesta ruokakaupasta.­

Hermetia illucens, suomalaisittain mustasotilaskärpänen, on tropiikissa viihtyvä laji. Sitä ei Suomen luonnossa tapaa.

Uutta tuttavuutta ei tarvitse pelätä. Se ei levitä tauteja tai pure, päinvastoin.

Mustasotilaskärpästen oma bakteeritoiminta estää monien taudinaiheuttajamikrobien kehittymistä. Tropiikissa mustasotilaskärpänen on tuttu ja hyödyllinen vieras etenkin navetoissa.

Saarijärven Biotalousinstituutissa kärpästen kasvattamo on jaettu kahteen osaan. Virtanen ja Biotalousinstituutin projektipäällikkö Tiina Siimekselä johdattavat ensimmäiseen tilaan. Ovelta tuulahtaa vastaan lämmin ja kostea ilma.

Huoneessa on rivissä sinisiä laatikoita, joissa kuhisee tuhansia ja tuhansia toukkia. Näyttää siltä kuin kaurapuuro olisi heräämässä eloon.

Toukkavaihe kestää kahdesta kolmeen viikkoa, kunhan olosuhteet ovat suotuisat. Siinä ajassa toukat kasvavat tuskin silmin havaittavasta noin parisenttisiksi. Kolmessa viikossa grammasta munia voi suotuisissa olosuhteissa kasvaa toukkamassa, jossa on kaksi kiloa proteiinia ja lähes saman verran rasvaa.

Ruuaksi kasvattamolle kelpaa monenlainen aines, usein sellainen, jota kansankielellä kutsutaan jätteeksi. Toukat pystyvät syömään navetoissa syntynyttä lietettä ja ruokateollisuuden ylijäämää, esimerkiksi perunankuoria. Pilaantunut ja homehtunutkin biomassa kelpaa.

Käytännössä voi ajatella, että toukat tekevät saman työn kuin komposti, mutta tehokkaammin ja nopeammin.

Kasvatushuoneissa on tropiikin olosuhteet. Biotalousinstituutissa työskentelevät Henna Pitkänen ja Sami Virtanen lisäävät toukkia kasvatuslaatikkoihin.­

Toukan elämä päättyy reilun parin sentin mittaisena. Silloin ne teurastetaan.

”Humaanina tapana pidetään jäädytystä. Toukat voidaan myös teurastaa murskaamalla mekaanisesti tai nopeasti kuumentamalla”, Virtanen sanoo.

Teurastuksen jälkeen hyönteisistä tulee raaka-ainetta, jota voidaan jatkojalostaa. Toukkamassasta on mahdollista tehdä eläinten ruokaa tai rasvaan pohjautuvia tuotteita, kuten bioöljyä.

Mutta ennen kuin kärpäsbisnes voi oikeasti lähteä lentoon, on ratkottava yksi ongelma. Tähän asti jokainen toukka on poimittu talteen käsin, ja se vie aikaa.

Juuri siihen, miten ihmisten käsityö korvataan koneilla, etsitään ratkaisua Saarijärvellä.

”Ensimmäiseksi kellotamme jokaisen työvaiheen keston, jotta ymmärrämme, mihin kaikkeen aikaa kuluu”, Virtanen kertoo.

Onnistuessaan teollisen mittakaavan kärpäskasvattamo voi olla kiertotaloutta parhaimmillaan. Kasvattamon lämmitykseen kelpaa teollisuuden tai datakeskuksen hukkalämpö ja ravinnoksi joka tapauksessa kierrätettävä biomassa.

Virtanen on jo suhteellisen kokenut kärpäsasiantuntija, vaikka on ollut alalla vasta muutaman vuoden.

Koko ala on Suomessa melko uusi. Toistaiseksi musta­­so­ti­las­kär­päs­projekteja on ollut Luonnonvarakeskus Lukella sekä parilla Oulussa toimivalla yrityksellä.

Viimeksi hyönteisbisneksestä kohistiin nelisen vuotta sitten. Sirkkojen kasvatusbuumi alkoi sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousminiteriö antoi Eviralle luvan vapauttaa hyönteisten käytön elintarvikkeissa vuonna 2017.

Samassa buumissa Virtanenkin päätyi alalle, osin sattuman kautta. Hän opiskeli Biotalousinstituutissa, ja päätyi mukaan kärpäshankkeeseen.

Sirkoista ei kuitenkaan tullut kaupallista menestystä. Kasvatus oli hankalaa, eivätkä kuluttajatkaan innostuneet sirkkaleivästä tai sirkkapatukoista siinä määrin, että toiminnasta olisi saatu kannattavaa.

Virtanen uskoo silti, että kärpäsbisnes on murrosvaiheessa. Syyt siihen ovat selkeät.

Maapallon kantokyky on monelta osin ylitetty. Peltomaata ei ole tarpeeksi, metsiä on hakattu liikaa ja ylikalastus uhkaa meriä. Tarvitaan uusia keinoja tuottaa ruokaa, energiaa ja ravintoa.

Kärpästen toukkien suurimmat mahdollisuudet Virtanen näkee etenkin rehutuotannossa.

Myös VTT:n Parviaisen mukaan hyönteisbisnes on kasvussa, vaikka uutisista voikin saada toisenlaisen kuvan. Sirkoista ei tullut arkiruokaa, mutta se ei tarkoita, että hyönteisala olisi flopannut. Lupaavat yritykset keräävät maailmalla sijoittajilta rahoitusta.

Esimerkiksi jauhopukista eläinruokaa ja kalarehua kehittävä ranskalainen Ÿnsect sai noin 360 miljoonan euron rahoituksen viime vuonna.

Kärpäskasvattamo on jaettu kahteen osaan. Yhdessä huoneista kasvaa toukkia, toisessa huoneessa lentelee aikuisia mustasotilaskärpäsiä.­

Toukkahuoneesta siirrymme aikuisten valtakuntaan. Vain osa toukista näkee elämän täysikasvuisena kärpäsenä.

Mustasotilaskärpäsen aikuiselämä kestää parisen viikkoa. Sinä aikana kärpänen ei syö mitään, ei oikeastaan edes voi, koska aikuisella mustasotilaskärpäsellä ei ole kunnon suuta, leukoja, joilla purra.

Biotalousinstituutin kasvattamossa kärpäset pääsevät parittelemaan. Kanttiinsa noin metrin kokoiset laatikot on verhottu verkolla.

Katossa on paritteluvalo, varta vasten lajia varten kehitetty. Ilman erikoisvaloa kärpäset pysyvät lähes paikoillaan. Jokunen yksilö lennähtää, mutta muuten kärpäsyhdyskunta vaikuttaa uinuvan.

Mutta kun aamuauringon kajoa imitoiva valo syttyy, alkaa elämä.

Munintaa varten laatikoihin on aseteltu paksuja kartongin paloja. Niiden koloihin kärpäset laskevat aarteensa parittelun jälkeen.

Sitten on aika kellahtaa laatikon pohjalle. Kaksi viikkoa on kulunut.