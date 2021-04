Nuorempana Erkki Izarra teki töitä monille lumilautailulehdille. Nyt laskeminen on päivittäinen harrastus.­

Korona-aika on saanut monet haaveilemaan etätöistä Lapissa. Erkki Izarra ja Paula Tommila tekivät siitä arkea.

Tilaajille

Kaikki riippuu puuterista. Aamuisin Erkki Izarra katsoo ulos ikkunasta ja päättää päiväjärjestyksensä. Jos on satanut uutta lunta, edessä on Lapin etätyöelämän päiväjärjestyksen vaihtoehto yksi. Se menee näin: hän vie lapset kouluun varttia yli kahdeksaksi ja menee itse rinteeseen tunniksi tai pariksi, jotta pääsee laskemaan pehmeässä pakkaslumessa. Ensimmäinen videopalaveri on viimeistään yhdeltätoista.