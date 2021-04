Taloustiede on aina elänyt murroksessa. Nyt oppeja koetellaan taas, koska koronapandemian ravistelemaa taloutta elvytetään velkarahalla ja kokeellisella rahapolitiikalla. Asiantuntijat kertovat, millaista on tämän päivän taloustiede, jonka opit vaikuttavat meidän kaikkien elämään.

Tieteen pitäisi kertoa meitä ympäröivästä maailmasta varmoja totuuksia.

Taloustieteellä on ollut sen kanssa haasteita jo yli 150 vuotta.

Vuonna 1848 John Stuart Mill kirjoitti Principles of Political Economy -kirjan, jota on pidetty ensimmäisenä taloustieteen suurena oppikirjana. Kun Alfred Marshallin Principles of Economics syrjäytti sen 40 vuotta myöhemmin, kirjoittaja julisti taloustieteen teorian olevan laajoilta osin valmis.