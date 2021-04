Wide ContentPlaceholder

Rakkautta algoritmien aikaan

Jokainen deittisovelluksen pyyhkäisy ja tykkäys on valtavaa liiketoimintaa. Rakkauden monialayhtiön Match Groupin arvo on jo 37 miljardia dollaria. Sen omistuksessa on liki jokainen varteenotettava deittisovellus.

“Peliähän tämä kaikki on. Deittialustat ovat pelejä ja niissä meistä jokainen pelaa omanlaistaan peliään”, Erika Haavisto sanoo ja huokaa videopuhelun välityksellä kotoaan New Yorkin Manhattanilta. Hän työstää parhaillaan deittisovellusten toimintalogiikkaa selittävää dokumenttielokuvaansa. Se kulkee Like a Virgin -työnimellä, sillä Haavisto kokee olevansa kuin neitsyt digideittailuviidakossa.