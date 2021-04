Leadcastin uusimman jakson vieraana on S-Pankin varatoimitusjohtaja ja varallisuudenhoidon johtaja Hanna Porkka, joka on rakentanut vaikuttavan uran finanssimaailmassa. Hän on aikaisemmin toiminut johtotehtävissä muun muassa Nordealla, Alfred Bergillä ja SEB:lla.

Podcastissa keskustellaan suomalaisesta säästämisestä ja sijoittamisesta sekä muutoksessa olevasta vaurastumisen maailmasta. Mitä kaikkien tulisi ymmärtää ja tietää säästämisestä? Mikä on suurin virhe sijoittamisessa? Puhumme myös tasa-arvosta sekä verkostoitumisen merkityksestä uralle.