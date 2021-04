Coinbasen luvut osoittavat, miten iso asia bitcoin on

Kryptomarkkinat eivät ole enää syrjäytyneiden nuorten vedonlyöntiharrastus, vaan kymmenien miljardien dollarien bisnestä, ja Wall Streetin pankkiirit ottavat sen tosissaan, kirjoittaa HS Vision Alex af Heurlin.

Coinbase listautui tänään Wall Streetille.

Coinbase ei ole mikä tahansa yhtiö. Se on yksi maailman suurimmista bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen kauppapaikoista.

Coinbasen listautuminen on virstanpylväs, sillä se on Wall Streetin ensimmäinen suuryhtiö, jonka pääasiallinen liiketoiminta on kryptomarkkinoilla.