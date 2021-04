Futucastin uusimman jakson vieraana on Voima Goldin perustaja ja toimitusjohtaja Marko Viinikka, jonka työ on myydä kultaa. Skeptinen mieli voisi miettiä, että Marko Viinikan motiivi puhua kullasta on pelkästään oman tontin puolustamista.

Keskusteluissa pohditaan, mitä on raha, arvo ja institutionaalinen luottamus? Mikä tekee kullasta niin erityisen, ja mitä se kertoo meistä? Onko ennennäkemätön globaali rahajärjestelmämme jo astunut niihin miinoihin, jotka tulevaisuudessa sen laukaisevat?

Futucast on keskusteluohjelma, jota juontavat Isak Rautio ja William von der Pahlen.