Tuore selvitys kertoo, että naiset perustavat vähemmän startupeja, mutta saavat myös epätodennäköisemmin niille rahoitusta.

Tänä keväänä on tapahtunut jotain poikkeuksellista. Muutaman kuukauden sisällä viisi naisen perustamaa startup-yritystä kertoi keränneensä sijoittajilta miljoonien rahoituskierrokset.

Nainen startupin toimitusjohtajana on Suomessa yhä varsin harvinainen, ja vielä harvinaisempaa on ollut, että he onnistuisivat keräämään yrityksille miljoonasijoituksia. Kymmenen vuotta suomalaisia startupeja Suomessa seuranneena voin sanoa, että tämän kevään suma on historiallinen.