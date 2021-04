Main ContentPlaceholder

Hybridikuluttajan kädessä on luksuskello, mutta ruuat ostetaan Lidlistä. Yhä useampi sukkuloi kalliiden ja halpojen hintojen välillä. Kun maailma on muutoksessa, hinnoittelukin on aiempaa vaikeampaa.

Hermann Simon, Mikael Orvomaa, Felix Mörée & Andreas Jonason: Hinnoittelun voima – Miten kaikki pyörii hinnan ympärillä (Alma Talent, 2021)­

Jos intohimoinen kelloharrastaja päättää toteuttaa haaveensa ja ostaa Rolexin Submariner-kellon, säästämiseen on sentään aikaa. Kenties hän saa viettää kello ranteessaan kuumaa terassikesää 2023. Kulttiasemaan noussutta kelloa voi varautua jonottamaan jopa vuosia.