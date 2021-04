Wide ContentPlaceholder

Hypen jälkeen

Vielä viitisen vuotta sitten datapuheessa oli mukana hypeä. Nyt data on siirtynyt monessa yhtiössä liiketoiminnan ytimeen. Vaikka ala on miehinen, suomalaisten suuryritysten datajohtajista yllättävän suuri osa on naisia. Heidän tehtävänsä on tehdä datasta yritysten arkea.

Suomalaisilla datajohtajilla on oma verkosto. Siihen kuuluvat myös Kemiran Kristiina Tiilas, Fiskarsin Anni Rasinen, Finnairin Minna Kärhä ja Koneen Maija Hovila.­

Kolme vuotta sitten Finnairin data- ja analytiikkajohtaja Minna Kärhä kävi vierailulla Fiskarsilla ja tapasi Anni Rasisen ja Sari Vuola-Vuorisen. Naiset huomasivat, että heillä on samankaltaiset tehtävänkuvat, ja päättivät perustaa yhdessä verkoston. Mukaan he pyysivät muita tuntemiaan suomalaisten yritysten datajohtajia.