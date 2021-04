Näyttötekniikkaa lisätyn todellisuuden laseihin kehittävä Dispelix on ollut läpimurron ja massatuotannon kynnyksellä jo parin vuoden ajan. Kuluttajille suunnattujen lasien markkinoille tuleminen on kuitenkin viivästynyt, ja markkina on käynnistynyt odotettua hitaammin, Dispelixin toimitusjohtaja Antti Sunnari myöntää.