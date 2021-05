Liike Nytin piti uudistaa politiikka nettiäänestyksillä ja avoimuudella, mutta kannatus polkee parissa prosentissa. HS Visio kysyi puolueelta, miksi liike ei löydä kansaa taakseen.

Liike Nytin puoluesihteeri Juhani Klemetti hiljenee.

Hänelle esitetty kysymys, mitkä ovat puolueen toistaiseksi suurimmat virheet, on vetänyt mietteliääksi. Harry ”Hjallis” Harkimo joukkoineen on sanonut, että Liike Nyt uudistaa politiikkaa avoimemmaksi ja keskustelevammaksi, joten kysymys on relevantti.

Yksikään perinteinen puolue ei koskaan myönnä virheitään suoraan.