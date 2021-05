Futucastin uusimman jakson vieraana on valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Lähes jokaisen ihmisen sydämessä löytyy vahva oikeudentaju. Sitä värittää omat elintärkeät käsityksemme hyvyydestä, armosta ja vastuusta, mutta myös vihamme, kostonhimomme, vinoumamme ja säälimme. Nykymaailmassa meillä on institutionaalinen oikeusjärjestelmä, joka on yksinoikeudellisesti vastuussa kollektiivisen oikeuskäsityksemme toteutumisesta. Mutta mikä se itseasiassa on, ja miten se toimii? Mikä on sen tarkoitus, ja toteuttaako se tosiasiassa tarkoitustaan?

