Suomessa on paikoin jo akuutti pula sahatavarasta – Puurakentaja veikkaa hintojen nousevan vielä loppukesään saakka

Jos puumarkkinoiden tilanne ei vakaudu, saatetaan Suomen sahatavarassa hätyytellä pian ennätyshintoja.

Maailman tuotantoketjut ovat sekaisin koronapandemian vaikutusten ja yllättävien kysyntäpiikkien seurauksena.

Yksi kevään ilmiöistä on ollut pula sahatavarasta. Yhdysvalloissa puun hinta on moninkertaistunut muutamassa kuukaudessa, kun kysyntä on ylittänyt tarjonnan.