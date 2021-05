Patrick Radden Keefe: Empire of Pain. The Secred History of Sackler Dynasty. Random House US. 560 sivua.

Yhdysvaltalaisten elinajanodote on jo vuosia ollut laskussa. Koronan lisäksi kansaa on niittänyt raju opioidiepidemia, joka on ollut seurausta vahvojen kipulääkkeiden valheellisesta markkinoinnista ja lääkäreiden hövelisti myöntämistä resepteistä.