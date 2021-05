Saksan johtava ekonomisti Hans-Werner Sinn sanoo, että inflaation kiihtymistä on vaikea arvioida. Mutta jos se kiihtyy, jarru on rikki.

”Kierrossa on niin paljon rahaa, että meiltä puuttuu inflaatiolle jarru, jos sellaista tarvittaisiin.”

Saksalainen huippuekonomisti Hans-Wener Sinn on huolissaan.

Saksan tunnetuinta talouden tutkimuslaitosta Ifo-instituuttia pitkään johtanut Sinn on vielä eläkkeelläkin maan johtavia ekonomisteja. 2010-luvulla hänet rankattiin Frankfurter Allgemeiner Zeitung -lehden listalla maan vaikutusvaltaisimmaksi ekonomistiksi useana vuotena.

Viime vuosina hänen argumenttinsa ovat jääneet häviölle.

Maailmantaloutta on elvytetty ennennäkemättömällä rahan painamisella vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen. Siitä lähtien on myös varoiteltu, että lopulta rahan painaminen johtaa lopulta inflaatioon eli hintojen nousuun ja rahan arvon laskuun.

Näin ei ole tapahtunut.

Nyt massiivinen talouselvytys ja yhteiskuntien avautuminen pandemian jälkeen ovat lopulta kääntäneet inflaation nousuun. Silti keskuspankkiirit ja poliitikot painavat yhä kaasua.

Hans-Werner Sinn ei kuulu niihin tuomiopäivän paasaajiin, jotka sanovat rahapoliittisen elvytyksen johtavan varmuudella huimaan pomppuun inflaatiossa. Inflaation kiihtymistä on hänen mukaansa vaikea ennustaa.

Rahan määrän lisääntyminen ei Sinnin mukaan itsessään aiheuta inflaatiota.

Viime vuosina inflaatiota ei ole hänen mukaansa syntynyt, koska talous on ollut likviditeettiloukussa.

Kuluttamisen sijaan rahaa on hamstrattu. Sitä ovat tehneet kotitaloudet ja yritykset, mutta ennen kaikkea pankit talletuksina oman maan keskuspankkiin. Jossain vaiheessa nämä talletukset voivat kuitenkin lähteä liikkeelle.

Tällä hetkellä markkinoilla on merkkejä siitä, että pandemian päättyminen aiheuttaa inflaatioon ainakin hetkellisen piikin. Talouden nopea elpyminen nostaa tavaroiden ja raaka-aineiden kysyntää, mikä nostaa hintoja.

”Se tapahtuu nyt, ja se voi voimistua paljon nykyisestä, mutta emme tiedä sitä. Se on epävarmaa.”

Sinnin pointti on se, että jos inflaatio kiihtyy, sen pysäyttäminen on vaikeaa.

Jos inflaatio nousisi, keskuspankkien tehtävä olisi kiristää rahan tarjontaa. Näin korot nousisivat, talouden ylikuumeneminen laantuisi ja inflaatio vaimenisi.

”Mutta on vaikea uskoa, että he tekisivät niin”, Sinn sanoo.

Hän muistuttaa, että keskuspankit luovat rahaa koko ajan ostamalla valtioiden velkakirjoja. Jos se lopetettaisiin, syntyisi kaksi ongelmaa.

Ensinnäkin ongelmiin joutuisivat valtiot, koska niiden velkakirjojen korot nousisivat. Korkomenojen kasvaessa valtioiden olisi vaikea rahoittaa budjettejaan.

Toiseksi ongelmiin joutuisivat myös pankit. Niillä on omistuksessaan valtava määrä valtioiden velkakirjoja, joiden arvo romahtaisi korkojen nousun myötä.

Se ajaisi pankit konkurssien partaalle, Sinn uskoo. Se on niin paha skenaario, että Euroopassa ei tulla näkemään rahapolitiikan kunnollista kiristämistä edes silloin, jos inflaatio kiihtyisi.

”Sitä tarkoitan inflaatiojarrun tuhoutumisella. Se ei aiheuta inflaatiota, mutta jos se nousee, emme voi pysäyttää sitä”, Sinn sanoo.

Keskuspankkien ja monien ekonomistien viesti on, että inflaatio kiihtyy enemmän Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.

Sinn sanoo, että talouden avautuminen ja nousu on Yhdysvalloissa ”viisi kuukautta edellä” Eurooppaa. Siksi inflaation kiihtyminen on nyt keskittynyt Yhdysvaltoihin.

Viime vuosikymmenellä Euroopassa rahaperusta kasvoi nopeasti verrattuna Yhdysvaltoihin. Tällä tarkoitetaan rahaa siltä osin kuin se lasketaan käteisen määrän ja liikepankkien keskuspankkeihin tekemien talletusten määrällä.

“Se tarkoittaa, että lisärahaa on paljon suhteessa talouteen. Tämä raha on luotu ostamalla valtioiden velkakirjoja. Se tarkoittaa, että emme voi palata takaisin. Jos Euroopan keskuspankki haluaisi jäsenpankkiensa myyvän joukkovelkakirjoja, niiden hinnat romahtaisivat.”

Toinen keskuspankkiirien rauhoittava viesti on se, että nyt nousussa olevat inflaatio on luonteeltaan ohimenevää.

Sitäkään ei Sinnin mukaan voi luotettavasti ennustaa. ”Se on toiveajattelua.”

” ”Jos Euroopan keskuspankki haluaisi jäsenpankkiensa myyvän joukkovelkakirjoja, niiden hinnat romahtaisivat.”

Inflaatio ei ole ollut kovin kuuma tutkimusaihe taloustieteessä pitkään aikaan. Syy on se, että se ei ole ollut ajankohtainen. Suomestakin on vaikea löytää inflaatioon erikoistuneita tutkijoita.

Sinn itse oli nuori ekonomisti, kun inflaatio jylläsi edellisen kerran 1970-luvulla. Silloin hän seurasi ilmiötä ja kirjoittikin siitä. Sitten inflaatio katosi merkittävänä ilmiönä vuosikymmeniksi.

”Se ei tarkoita, että se katosi ikuisuudeksi. Sitä en tiedä, miten voimakasta se tulee olemaan. Sen tiedän, että inflaatio tuo mukanaan riskejä ja huonoja asioita.”

Saksalaiset ovat historiallisista syistä tietoisempia inflaation vaaroista kuin monet muut. 1920-luvun alun hyperinflaatio tuhosi monen kotitalouden säästöt, mikä aiheutti radikalisoitumista ja tasoitti tietä Adolf Hitlerin valtaannousulle.

”Sen takia Saksa vaati artiklan 123, joka kieltää valtionvelkojen rahoittamisen rahaa painamalla”, Sinn sanoo.

”Lopulta he saivat pliisun muotoilun, jota on voitu tulkita niin, että EKP saa suorittaa operaatioitaan.”

Saksalaiset keskuspankkiirit ovat vuosien varrella pyrkineet kantamaan huolta inflaation uhasta, mutta jääneet usein tappiolle. Johtokunnan jäsen Axel Weber ja pääekonomisti Jürgen Stark erosivat vuonna 2011 keskuspankin tehtävistään. Sinnin mukaan he tekivät sen protestina löysälle rahapolitiikalle ja erityisesti EKP:n uudelle arvopaperien osto-ohjelmalle, vaikka virallisesti takana olivat ”henkilökohtaiset syyt”.

Nyt inflaatiosta varoitellaan pitkästä aikaa ja yhä useammalla suulla.

Inflaatio tekee rahan arvosta arvaamattoman. Sinnin mukaan inflaation pirullisuus piilee siinä, että inflaation maailmassa sopimuksista tulee hankalia.

Velkoja ei tiedä, kuinka paljon hän saa rahoistaan takaisin reaalisesti. Velallinen ei tiedä, paljonko hänen pitää reaalisesti maksaa. Pitkäaikaisille velkasopimuksissa se on taakka molemmille osapuolille. Siksi pitkäaikaisia luottosopimuksia ei haluta enää tehdä.

”Jos ne katoavat, ei löydy rahoitusta pitkäaikaisiin investointihankkeisiin. Ja ne juuri luovat todellista kasvua talouteen. Inflaatio on hyvin huono asia talouskasvulle.”

Yhdysvalloissa ekonomisti Larry Summers on herätellyt päättäjiä inflaation uhkaan. Hänen mukaansa inflaatiouhkaa pitäisi torjua nyt kiristämällä sekä valtioiden menoja että keskuspankkien rahapolitiikkaa.

” Inflaatio tekee rahan arvosta arvaamattoman.

Sinn on samaa mieltä. Hänen mielestään koronakriisin elvytys on mennyt pieleen. Elinkelpoisten yritysten pystyssä pitäminen tukitoimilla on hyväksyttävää, mutta yleinen kysynnän kasvattaminen elvytyksellä oli ”hyödytöntä ja haitallista”.

”Ihmisille annettiin rahaa, jotta he voisivat tehdä ostoksia, mutta samaan aikaan epidemiologit sanoivat, että he eivät saa mennä ostoksille tai he sairastuvat.”

”Keynesiläinen kysyntää lisäävä politiikka on pandemian aikana hölynpölyä.”

Rahapoliittinen elvytys on Sinnin mukaan ollut puolestaan tehotonta jo jonkin aikaa. Korot ovat nollassa tai negatiivisia jo jonkin aikaa.

”Sen jälkeiset lisäykset rahan tarjonnassa ovat hyödyttömiä. Jos korot ovat jo alarajalla, niillä ei ole vaikutusta. Kysymys on, miksi niin on haluttu tehdä. Minusta sillä on tahdottu tuoda yhteisvastuuta valtionlainoihin Euroopassa ja tuoda mahdollisimman suuri osa niistä Euroopan keskuspankin taseeseen”, Sinn sanoo.

”Euroopan finanssimaailmassa ja keskuspankeissa on paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka haluavat jatkaa löysää rahapolitiikkaa selvittääkseen Välimeren maiden velkaongelman. Heidän näkemyksensä mukaan inflaatio on siunaus eikä taakka, koska se rapauttaa velkojen arvoa.”