Amerikkalainen historiantutkija tuijotti tilastoja ja päätti haastaa talous­viisaat: Maailman­talouden keskeinen ongelma on ymmärretty väärin

Aaron Benanav sanoo, että kehittyneiden maiden työväestön ongelmien syy ei ole automaatio vaan maailmantalouden kasvumoottorin hiipuminen.

Historiantutkija Aaron Benanavilla on teoria. Hän uskoo, että monet johtavat taloustieteilijät ovat pahasti väärässä.

Berliinissä Humboldt-yliopistossa työskentelevä amerikkalainen Benanav esitteli teoriansa viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Automation and the Future of Work (Automaatio ja työn tulevaisuus).