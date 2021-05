Futucastin uusimman jakso vieraana on Esko Aho, joka oli Suomen pääministerinä yhtenä maamme kriittisimpinä aikoina.

Jälkikäteen voidaan varmaan todeta, että pahimmalta katastrofilta selvittiin. Mitä silloin kävi? Ja mitkä olivat Esko Ahon tiimin ratkaisun avaimet? Niistä ammensimme näkemyksiä nykypäivään, jona Suomi on koko maailman tavoin tuntemattomilla vesillä, jossa tuntemattomiin talouden käänteisiin kehitetään monin tavoin ennenkuulumattomia ratkaisuja. Mikä on Esko Ahon näkemys tähän nykypäivään? Mitä on konseptuaalinen johtaminen, ja tarvitaanko sitä enemmän kuin koskaan?

Futucast on keskusteluohjelma, jota juontavat Isak Rautio ja William von der Pahlen.