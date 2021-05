The Premonition kertoo joukosta lääkäreitä, jotka yrittävät turhaan varoittaa Yhdysvaltain terveysviranomaisia koronapandemian vaaroista.

Taloustoimittaja Michael Lewis aloitti uransa 1980-luvun Wall Streetilla pörssimeklarina, mutta siirtyi pian talousaiheita popularisoivaksi tietokirjailijaksi.

Hän on käsitellyt esimerkiksi ultranopeaa kaupankäyntiä (Flash Boys), tilastotieteen vaikutusta baseball-joukkueen pelaajahankintaan (Moneyball) ja finanssikriisin aloittanutta asuntomarkkinoiden suurta huijausta (The Big Short).

Uusin teos The Premonition: A Pandemic Story kertoo joukosta lääkäreitä, jotka yrittävät turhaan varoittaa Yhdysvaltain terveysviranomaisia koronapandemian vaaroista.

Lewis on itse kuvannut sitä tarinaksi sankareista, jotka epäonnistuvat tehtävässään.

En ollut aivan varma, jaksanko enää enempää korona-aiheita. Onneksi Lewisilla on myös mainio podcast Against the Rules, jossa on usein vieraana kirjailija Malcolm Gladwell.

Aiheet ovat tuttua Lewisia: jenkkiurheilun ja talouden ilmiöiden taustojen penkomista. Uusimmassa jaksossa hän lukee kirjaansa puolen tunnin ajan.

Pakko myöntää: The Premonition koukuttaa yhtä nopeasti edellisetkin teokset.