Kilpailu pelistudioiden sijoituspaikoista kiristyy maailmalla koko ajan. Suomen on parannettava kahta oleellista seikkaa, jos haluamme huippuosaajia jatkossa, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Ilkka Paananen.

”Me olemme tällainen noin miljoonan ihmisen talousalue. Tarpeeksi iso mutta tarpeeksi pieni”, kertoo henkilö Zoom-palaverissa.

Hän puhuu erinomaista englantia, tosin pienellä korostuksella.

”Kaupunkimme olisi teille loistava paikka. Iso osa maailman lahjakkaimmista osaajista asuu jo täällä ja lisää tulee koko ajan”, hän jatkaa.

Käynnissä on palaveri pelifirman ja erään virkamiehen välillä.

Hän pitchaa kaupunkia kuin yritystä: ilmasto ei kuulemma ole kuin Kaliforniassa, ja talvet saattavat olla kylmiä. Mutta ulkoilumahdollisuudet ovat hyvät ja perheet viihtyvät. Verotuskin on mainettaan alhaisemmalla tasolla.

Virkamies lupaa nopean aloituksen: työluvat hoituvat alle kahdessa viikossa, samoin pankkitunnukset, puolisoiden työpaikat ja lasten koulut.

Sitten tulee ratkaiseva kysymys. Eiköhän teidän kannattaisi perustaa pelistudio tänne?

Voisiko Helsinki myydä itseään näin? Ehkä, mutta kyse on Kanadan Ottawasta, joka otti yhteyttä Supercelliin.

Kaupungista kertova edustaja on itse muuttanut sinne Saksasta. Hän esittelee ylpeänä listaa Ottawassa pääkonttoriaan pitävistä yrityksistä. Kirkkain tähti on 110 miljardin euron arvoinen verkkokauppayhtiö Shopify, jonka on perustanut saksalainen maahanmuuttaja Tobias Lütke.

Palaverista on nyt pari viikkoa. Sen jälkeen en ole voinut olla miettimättä sitä, että varsinkin pelifirman näkökulmasta Helsingin vastaava pitch voisi olla paljon parempi.

Voisimme lisätä listaan maailman parhaan peruskoulun. Olemme maailman onnellisin kansa. Kertoisimme kaupungin turvallisuudesta: lapsemme voivat kulkea kouluun ja harrastuksiin ihan yksin. Sellainen olisi monessa paikassa mahdotonta.

Mutta pelifirmalle paras myyntivaltti ovat täällä tehdyt hittipelit ja niiden takana olevat pelifirmat. Remedy, Rovio, Supercell, Seriously, SmallGiant – se on lista, jolla pyyhkisimme Ottawalla pöytää.

” Lupaprosessimme ovat hitaita ja vaativat remonttia.

Olemme yksi kiistattomista keskuksista koko maailmassa, kun puhutaan pelinkehityksestä. Meillä työskentelee satoja alan huippuammattilaisia kaikkialta maailmasta. Esimerkiksi Supercellin Helsingin konttorin uusista pelinkehittäjistä noin puolet tulee ulkomailta. Tärkeimpiä syitä tulla tänne on halua työskennellä parhaiden kanssa.

On kuitenkin kaksi asiaa, missä me olemme vielä Ottawan kaltaisia paikkoja jäljessä. Lupaprosessimme ovat hitaita ja vaativat remonttia. Onneksi ongelma on nyt selvästi tiedostettu: esimerkiksi huippuosaajien oleskelulupaprosessin ”pikakaistan” mahdollistava D-viisumi -hanke olisi merkittävä parannus nykytilanteeseen.

Toinen iso ongelma on englanninkielisten koulupaikkojen vähäinen tarjonta. Esimerkiksi Helsingissä on tuntuu olevan täysin tuurista kiinni, sattuuko lapsi paikan saamaan. Työntekijöidemme kokemuksen mukaan 20 oppilaan luokalle voi olla jopa 120 hakijaa. Heistä moni on kantasuomalaisia, jotka haluavat lapselleen englanninkielisen koulutuksen. Se on hienoa, mutta lopputuloksena englanninkielistä koulupaikkaa on vaikea saada. Tämä käytännössä estää monen huippuosaajan muuton.

” Nykyinen ”ihan hyvä” tasomme riitä, vaan meidän pitää olla parhaita.

Vai miten sinä selittäisit perheellesi, että muutetaan nyt vaikkapa Amsterdamiin, ja laitetaan 11- ja 13-vuotiaat lapset kokonaan hollanninkieliseen kouluun, vaikka he eivät sitä koskaan olekaan puhuneet?

Suunnilleen samasta asiasta on kysymys.

Uskon näiden olevan ongelmia, jotka ovat ratkaistavissa. Mielestäni isoin haaste on, mitä huippuosaajien maahanmuutosta ajatellaan ylipäätään.

Kyse on asenteestamme. Monien mielestä huippuosaajan olisi oltava kiitollinen siitä, että ylipäätään saa tulla Suomeen. Minusta asia on päinvastoin. Meidän pitäisi kiittää heitä siitä, että kaikista maista he päättivät tulla juuri Suomeen, tekemään töitä ja maksamaan veroja, kantamaan kortensa yhteiskuntamme yhteiseen kekoon ja rikastamaan kulttuuriamme.

Globaalissa kilpailussa paras osaaminen ratkaisee voittajan. Jos haluamme voittaa, tarvitsemme Suomeen lisää näitä parhaita osaajia.

Nykyinen ”ihan hyvä” tasomme riitä, vaan meidän pitää olla parhaita. Kuten edellisessä HS Vision kolumnissani kirjoitin, miljardien arvoisia firmoja voi tulla aivan mistä maailmankolkasta tahansa. Kolumnissani mainitsemani romanialainen UIPath juuri listautui pörssiin 32 miljardin euron markkina-arvolla. Jos ja kun haluamme vastaavia menestystarinoita Suomeenkin kiihtyvällä tahdilla, on meidän pelattava maailmanmestaruudesta.

Tulevaisuudessa meidän ei toivottavasti tarvitse käydä ottamassa mallia muualta. Sen sijaan Kanadasta pitäisi tulla tänne katsomaan, miten syrjäisestä Suomesta on tehty maailman paras paikka maailman parhaille osaajille.