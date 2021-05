Pienen suomalaisen pelifirman arvo on kasvanut kaikessa hiljaisuudessa monia pörssi­jättejä suuremmaksi

Hittipeli Empires & Puzzlesin kasvu nosti pelitalon liikevaihdon viime vuonna jo noin 370 miljoonaan euroon. Voittoa se takoi 153 miljoonaa.

Suomalainen peliyhtiö Small Giant Games teki viime vuonna monella mittarilla kovan kasvuloikan. Samalla sen tammikuussa 2019 tekemän yrityskaupan jälkilöylyt heruttavat Suomeen vielä satojen miljoonien eurojen lisäpotin.

Yllättävintä on kenties kuitenkin se, että pieni pelistudio jossa on vain 58 työntekijää, on yrityskaupan ehtojen perusteella jo noin 3,6 miljardin dollarin eli 2,9 miljardin euron arvoinen. Se tarkoittaisi, että yhtiön markkina-arvo olisi suurempi kuin Sanomalla, Outokumulla tai Cargotecilla.