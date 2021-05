Ladattava BMW 545e on mukava ja tehokas auto, mutta sähköllä taajamassa ajamiseen on halvempiakin vaihtoehtoja.

Uusi viitossarjan BMW on iso, mutta linjakas auto.

Elämä on jatkuvaa kompromissien sarjaa, ja sen tietävät myös autonvalmistajat.

Ei voi saada halpaa sähköautoa, jossa on nopea lataus ja jonka akussa riittää virtaa 500 kilometrin ajoon. Ei liioin halpaa ladattavaa hybridiä, jossa on pitkä toimintasäde sähköllä, pieni bensankulutus, suuri bensatankki ja suuri tavaratila.

BMW:n uuden viitossarjan tehokkaimmassa ladattavassa hybridimallissa tuntee istuvansa melko erikoisen kompromissin sisällä.

Ladattava nelivetoinen BMW 545e -hybridi on kaikin puolin oikea iso Bemari, jossa on perinteisten autoihmisten arvostama kolmelitrainen suora kuusisylinterinen turboahdettu bensiinimoottori, jossa on tehoa 286 hevosvoimaa.

Lisäksi siinä on 109-hevosvoimainen sähkömoottori ja 12 kilowattitunnin akku. Niiden avulla autolla voi ajaa vajaat 40 kilometriä nykivää kaupunkiajoa pelkällä sähköllä ja näin vähentää liikenteessä syntyviä päästöjä ja omia autoilukustannuksia.

Etupenkkien sivutuki on tanakka.

Se on monessa mielessä viisasta, mutta jos vähäpäästöisyys ja varsinkin taloudellisuus on mielessä päällimmäisenä, niin useimmilla valinta kohdistuisi todennäköisesti enintään 35 000 euroa maksavaan kompaktiin ja järkevään töpselihybridiin tai jopa 20 000 euron pieneen sähköautoon.

Bemarin ohjaamossa ergonomia on kunnossa.

Halvimmillaan 70 000 euroa maksava, viisimetrinen ja yli kaksi tonnia painava BMW tuskin on ensimmäinen mieleen tuleva esimerkki vähäpäästöisestä ja taloudellisesta autosta.

Koeajoon saatu kauniin tummansininen yksilö maksaa varusteineen itse asiassa 86 000 euroa, mikä pistää pohtimaan erityisesti taloudellisuusnäkökulmaa.

Digimittariston näkymä voisi olla selkeämpikin.

545e ei ole BMW:n viitossarjan halutuin auto, koska suomalaiset suosivat premium-autoissakin farmareita, ja ladattavista uusista malleista maahantuoja odottaa menestystä erityisesti 530e-farmarille.

Lähdetään kuitenkin siitä, että myös 545e on hintansa arvoinen ja palataan kuljettajan istuimelle, joka tuntuu rutistavan sopivasti paikalleen kyljistä ja takapuolesta.

Harvemmin käytettävät säädöt ja toiminnot ovat keskinäytön valikkojen alla.

Ohjaamo on järkevästi suunniteltu, ja keskinäytön valikkoja on helppo selata vaihdekepin vieressä olevalla pyörällä ja näppäimillä. Digitaalimittaristo on hyvin teknisen näköinen, joskaan ei markkinoiden selkeimmin luettavia.

BMW:n ohjausrullaa on helppo käyttää.

Takapenkilläkin on viihtyisää, jos asettuu reunapaikalle. Keskipaikan jalkatilan syö kardaanitunneli.

Autoon olisi mukava jäädä vain istumaan ja kuuntelemaan musiikkia tai keskusteluohjelmia, Olkoonkin, että 86 000 euron autoksi 545e-Bemari on äänentoistoltaan vähän nuhainen. 35 000 euron autossa tätä ei niin tulisi pohtineeksi.

Takapenkin reunapaikoilla viihtyy pidemmänkin matkaa.

Vaan ei auta, liikkeelle on lähdettävä.

BMW:lle merkkiuskolliset kuljettajat puhuvat mielellään bemareistaan ”ajajan autoina”, mikä tarkoittaa, että auto ei ole ainoastaan ihmisten ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu laite, vaan myös kuljettajaa viihdyttävä hankinta.

Eikä se ole turhaa puhetta. Isoa töpselibemaria on todella mukava ajaa.

Auto tuntuu kokoaan kevyemmältä, ja voimanlähteiden potentiaali ei hyökkää silmille, kun käyttää perusasetuksena tulevaa hybriditilaa.

Koeajokierroksilla 545e:n toimintasäde sähköllä pätkivässä taajama-ajossa jäi toistuvasti 36-40 kilometriin, mutta enimmäkseen tasaisella kahdeksankympin nopeudella autolla pääsi pelkällä sähköllä 53 kilometriä, mikä on tämän kokoiselle lataushybridille hyvä saavutus.

Kojelaudasta löytyy selkeitä nappeja ja säätimiä ajon aikana käytettäville toiminnoille.

Ulkolämpötilallakin saattoi olla osuutta, sillä paras toimintamatka tuli viileän (7–9 lämpöastetta) koeajojakson ainoana lämpimänä päivänä, jolloin mittari näytti 14 astetta.

Mutta kun sähkö loppuu, peliin puuttuu BMW:n kuuluisa kuusisylinterinen ja kolmelitrainen bensiinimoottori. Paitsi että sähköä onkin vähän jemmassa avustamassa nopeaan lähtöön, ja siksi 545e:llä on erittäin helppoa päätyä ajamaan ylinopeutta.

Kun painaa kevyesti kaasua moottoritiellä rekkaa ohittaessaan, ettei jäisi takana tulevan kiireisemmän autoilijan tukkeeksi, huomaa muutamassa sekunnissa syyllistyvänsä rikkomukseen, josta ei selviäisi enää liikennevirhemaksulla. Samalla takana tuleva kiireinen premium-toveri on jäänyt pisteeksi taustapeiliin.

Latausluukku on kuskin puolella oven edessä.

Sama tapahtuu liittymistä moottoritielle kiihdyttäessä. Kaasun jälkeen täytyykin painaa nopeasti jarrua, ettei törmäisi normaalisti käyttäytyvien autoilijoiden perään.

Lisäksi bensiinimoottori pitää kiihdytyksissä vaimeasti kuuluvaa, mutta jännittävää pärinää.

Uusia kuljettajia vastuulliseen liikennekäyttäytymiseen kouluttaessa tämä ei ehkä ole paras ajoneuvo.

Jos pohtii 545e:tä arkikäytössä hintaansa nähden, niin lyhyt sähköajomatka ja vähän tunkkainen äänentoisto eivät ole ainoita epäkohtia, jos tarpeettoman suurta tehoa ei sellaiseksi halua tässä kontekstissa laskea.

Tavaratilaa on kohtuulliselta kuulostavat 410 litraa. Takakontti on leveä, mutta myös matala ja siksi vähän epäkäytännöllinen. Ahtailla pikkukaduilla auto tuntuu suurelta ja kömpelöltä.

Ja jos haetaan ajajan auton ominaisuuksia. niin tasaisessa 120 tuntikilometrin moottoritievauhdissa BMW ei kuljekaan koko ajan kuin juna kiskoilla, vaan autoa pitää ojentaa pienillä liikkeillä.

Mutkaisella tiellä hitaammassa vauhdissa ohjaustuntuma on sen sijaan napakka ja vastaa vuosikymmenten aikana syntynyttä mielikuvaa BMW:n hyvästä ajettavuudesta.

Tavaratila on leveä, mutta matala. Latausjohdot saa piiloon kannen alle.

Isolla polttomoottorilla ajaessa bensiiniä palaa rauhallisesti ajaessakin runsaasti, koeajossa yhdeksän litraa sadalla, mutta se tuskin on yllätys kenellekään tämän kokoluokan auton hankintaa harkitsevalle.

Bensiiniajossa moottorin saa myös lataamaan akkua kaupungissa matelemista varten. Tuloksena on melko epäekologista ja kallista sähköä, ja ominaisuus onkin tarkoitettu hätäratkaisuksi sellaisiin eurooppalaisiin suurkaupunkeihin, joissa polttomoottorilla ajoa on rajoitettu keskusta-alueella.

Hintaan suhteutettuna onnistunein ratkaisu on auton ulkonäkö.

Uusimpien suurten BMW-crossoverien ja 7-sarjan sedanien muotoilu valtavine kromisäleikköineen on näyttänyt vanhan eurooppalaisen asiakaskunnan silmissä pröystäilevältä. Yhä tärkeämmäksi käyneen kiinalaisen ostajan toiveissa taas on, että kallis auto myös näyttäisi huomiota herättävältä.

Saksalaisten autovalmistajien pitkään vaaliman ajatuksen mukaan kalliimman ja tehokkaamman mallin ei pitäisi erottua liikenteessä räikeästi tavallisemmista ja yleisimmistä malleista.

545e on tässä mittakaavassa vielä hillityn ja sopusuhtaisen näköinen ja helposti BMW:ksi tunnistettava. Ja ainahan Bemarin tunnistaa.

Koeajo BMW 545e X-Drive Sedan Charged Edition + ajomukavuus, suorituskyky, viimeistely – pienehkö tavaratila, kulutus ■Teho: yhteisteho 394 hv (290 kW), vääntö 600 Nm ■Suorituskyky: huippunopeus 250 km/h, kiihtyvyys 0-100 km/h 4,6 sekuntia ■Akku: 12 kW ■Polttoainesäiliön tilavuus: 46 litraa ■Toimintamatka sähköllä: 57 km (ilmoitettu), koeajossa 35-53 km ■Kulutus: 1,8 l / 100 km (ilmoitettu), koeajossa tyhjällä akulla 9,0 l / 100 km ■CO2-päästöt: 41 g / km (ilmoitettu) ■Mitat: Pituus 4 963 mm, leveys 2 126 mm, korkeus 1 437 mm, paino 2 020 kg ■Tavaratila: 410 litraa ■Vetokyky: 759/2 000 kg ■Hinta: 69 390 e, koeajoauto varusteineen 85 919 e

Aiheeseen liittyvää:

BMW 330:n uusi farmariversio on järkevä auto – mutta onko se riittävän urheilullinen myös vanhalle bemarikuskille?

BMW teki mukavan lataushybridin, mutta se joutui heti ongelmiin – akkujen vaaralliset valmistusviat piinaavat nyt useita automerkkejä