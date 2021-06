Jussi Laakkonen, Drussila Hollanda ja Otto Hilska ovat tienanneet startup-yrityksillä miljoonia euroja, mutta haluavat edelleen aloittaa kaiken alusta uusien yritystensä kanssa. He ovat Suomen kolmannen startup-aallon keskeisiä tekijöitä.

Suomessa on käynnissä kolmas startupien aalto. Ensimmäisen sukupolven synnyttivät Nokialta lähteneet insinöörit ja heidän uudet yrityksensä kuten Uros, Haltian ja Aava Mobile. Toinen aalto lähti liikkeelle Slushin ja pelialan ympäriltä. Sen myötä perustettiin muun muassa Supercell, Wolt ja Smartly.io.

Kolmannen sukupolven muodostavat sarjayrittäjät, jotka ovat saaneet oppinsa näissä yrityksissä ja perustavat nyt uusia startupeja. Kovat nimet ja näytöt houkuttelevat sijoittajia, ja yritykset ovat keränneet miljoonarahoituksia poikkeuksellisen nopeasti.

Nyt niiltä odotetaan paljon. Syntyykö kolmannen aallon yrityksistä entistä suurempia kasvuyhtiöitä, koko kansantaloutta kasvattavia menestystarinoita?

HS Visio esittelee kolmannen aallon kolme keskeistä tekijää ja heidän uudet startupinsa.

He ovat Drussila Hollanda ja peliyhtiö Papukaya, Jussi Laakkonen ja pelejä muistuttavaa sosiaalista alustaa kehittävä Noice sekä Otto Hilska ja ohjelmistokehitystyökalua rakentava Swarmia.

He kaikki ovat jo aiemmin urallaan tienanneet miljoonia euroa, mutta haluavat silti yhä perustaa uusia startup-yrityksiä.

Sarjayrittäjyys kertoo myös Suomen startup-ekosysteemin kypsymisestä ja kehittymisestä. Yrittäjät ovat nyt entistä kokeneempia. Samalla osaaminen on parantunut ja kansainväliset verkostot kasvaneet.

Kaikki lupaavimmat kolmannen aallon yrittäjät eivät ole sarjayrittäjiä, mutta he ovat keränneet osaamista kansainvälisen kasvun rakentamisesta kovista teknologiayhtiöistä.

Yhdysvalloissa menestyneitä yritysryppäitä on syntynyt esimerkiksi maksuvälitysyhtiö Paypalin perustajien ja työntekijöiden uusien yritysten ja heidän sijoituskohteidensa joukosta. Sillä on nimikin, Paypal-mafia. Siihen kuuluvat esimerkiksi Tesla, LinkedIn, SpaceX, YouTube ja Yammer.

Virolaiset yrittäjät rakentavat omaa Skype-mafiaansa, ja Ruotsissa erityisesti Spotifyn menestys on ruokkinut myös muiden yritysten kasvua.

Saman odotetaan tapahtuvan nyt Suomessa.

Pelejä kaikilta kaikille

Drussila Hollandan uusi pelistartup Papukaya toimii Helsingin keskustassa Kampissa.

Vuonna 2006 brasilialainen Drussila Hollanda työskenteli harjoittelijana pienessä pelistudiossa, joka sijaitsi merenrantakaupungissa Recifessä.

Kaikilla oli tuolloin jo matkapuhelimet, mikä teki mahdolliseksi mobiilipelien pelaamisen laajalle yleisölle. 21-vuotias Hollanda päätti, että hänen pitää päästä töihin maailman parhaaseen kännykkäpeliyhtiöön.

Hollandan selvitysten perusteella se oli Digital Chocolaten studio Helsingissä. Kun hän saapui Helsinkiin, oli tammikuu ja 20 astetta pakkasta. Hollanda ei ollut koskaan nähnyt lunta, asunut yksin eikä osannut kokata.

”Muistan, että kaikki yhtiössä eivät puoltaneet palkkaamistani. Mutta onneksi minuun uskottiin”, Hollanda sanoo nyt.

Hänestä tuli tiettävästi Suomen ensimmäinen pelisuunnittelijana työskentelevä nainen.

Digital Chocolaten Suomen-yhtiön johdossa olivat tuolloin Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja, jotka tunnetaan nykyisin Supercellin perustajina.

Muutama vuosi myöhemmin Hollanda siirtyi Roviolle, juuri kun hittipeli Angry Birds oli julkaistu. Applen iPhone oli aivan uusi ilmiö, ja Angry Birds kännykkäpelimarkkinoilla jotain aivan uutta.

Kuka? Drussila Hollanda, 36 Työ: Papukaya-startupin toimitusjohtaja ja perustaja

Ura: Digital Chocolate, Rovio, Wooga, Supercell, Hive Helsinki

Koulutus: Bachelor in Design, Pernambucon yliopisto

Lempipeli: Animal Crossing Nintendolla

”Silloin Roviolla oli vasta 17 työntekijää, ja yhtäkkiä muutimmekin Keilaniemeen ja työntekijöitä oli kaksisataa.”

Seuraavaksi Hollanda muutti Berliiniin työskentelemään sosiaalisia pelejä kehittävästä Woogassa, mutta hän kaipasi Suomeen ja muutti pian takaisin.

”Tuntuu, että täällä kaikki toimii, on stressitöntä ja tehdään yhteistyötä. Ihmiset eivät hukkaa aikaa turhaan. Kaikki ovat käytännöllisiä ja reiluja. Se näkyy myös läpinäkyvästä tavasta, jolla julkinen talous terveydenhoidosta ja koulutuksesta alkaen toimii.”

Pisin ja uran mullistavin kokemus oli kuitenkin kahdeksan vuotta Supercellissa. Hollanda siirtyi vetämään maatilapeli Hay Dayn pelitiimiä pari kuukautta sen ilmestymisen jälkeen.

Pelit ovat pitkäaikaisia palveluita, joten pelitiimin vetäminen tarkoittaa pelin kehittämistä strategisesti niin, että pelaajat palaavat sen pariin aina uudelleen. Drussilalle tärkeää oli keskittyminen sosiaaliseen pelattavuuteen pelaajien sitouttamiseksi.

Jo neljä kuukautta ilmestymisensä jälkeen Hay Day oli noussut Yhdysvaltojen sovellusmarkkinoilla yhdeksi eniten rahaa tuottavista peleistä. Hay Day pysyi maailman kymmenen tuottavimman pelin listalla hämmentävästi kaksi ja puoli vuotta putkeen.

Supercellin pelitiimin vetäminen tarkoittaa isoa liiketoimintavastuuta. Sitä korostaa entisestään Supercellin kulttuuri, jossa pelitiimeillä on itsenäinen vastuu peliinsä liittyvistä päätöksistä. Se pakottaa toimimaan yrittäjämäisesti ja tekemään tarvittaessa vaikeitakin päätöksiä.

”Se kannustaa oppimaan nopeasti. Olen saanut paljon vapautta kasvaa. Siinä kulttuurissa pitää kokeilla ja ottaa paljon riskiä. Jos ei tee virheitä, ei yritä tarpeeksi.”

Drussila Hollandan uusi yhtiö on vuokrannut toimistohotellista pienen työhuoneen.

Supercellin perustajat ja avainhenkilöt ovat hallinneet Suomen verokärkeä vuosien ajan. Myös Hollanda nousi vuosina 2013–2017 Suomen eniten ansaitsevien naisten joukkoon miljoonatuloillaan.

Hollanda oli Supercellissä mukana myös kahdessa peliprojektissa, jotka eivät koskaan päässeet markkinoille, sekä kahdessa muussa peliprojektissa, jotka tekijätiimi päätti kuopata, koska ne eivät menestyneet tarpeeksi hyvin testimarkkinoilla.

Ensimmäistä näistä projekteista tiimi jatkoi vuoden.

”Olisin voinut nähdä varoitusmerkit jo aiemmin. Käytimme liikaa aikaa siihen, että puolet tiimistä halusi mennä yhteen suuntaan ja puolet toiseen. Yritimme tehdä kompromissia ja päädyimme puolivillaiseen tulokseen. Siinä tajusin, että tiimin täytyy olla oikea ja haluta samoja asioita.”

Seurasi äitiysloma, jonka jälkeen Hollanda perusti koodauskoulu Hive Helsingin, jotta alalle saataisiin enemmän ihmisiä erilaista taustoista.

Hiven jälkeen hän ryhtyi selvittämään saman teeman ympärillä sitä, miten uudenlaiset pelit löytäisivät uusia pelaajia?

Kännykkäpelien suosion kasvu on rikkonut vanhat stereotypiat pelaajista nuorina poikina ja miehinä. Todellisuudessa pelaajien sukupuolijakauma on tasainen ja suurin osa pelaajista on aikuisia.

Samalla yhä useampi pelaaja ei kuitenkaan identifioidu pelien harrastajaksi. Heidän on usein haastavaa löytää omiin tarpeisiinsa sopivia pelejä, Hollanda ajattelee.

” ”Moni joutuu jättämään palkkatyönsä ja ottamaan lainaa, mutta epäonnistuu.”

Syntyi Papukaya. Perustajakumppaniksi Hollanda löysi Johannes Ahveniemen, jolla on pitkä pelien ohjelmointikokemus muun muassa Roviolta ja Seriouslylta.

Vuoden 2020 lopussa perustettu Papukaya-startup on testaillut ja hyllyttänyt jo useampia peli-ideoita. Tällä hetkellä työn alla on yksi peli, jonka tiimi haluaa tuoda markkinoille ensi vuonna

Hollandan perustama uusi pelistudio ei ole tavallinen startup. Se sai heti alussa 2,7 miljoonan euron siemenrahoituksen Supercellilta, ja sen hallituksessa ovat sekä Paananen että Kodisoja.

Samalla järjestely tarkoittaa pääsyä pelialalla lähes rajattomiin Supercellin resursseihin. Jos Papukaya sattuisi kehittämään pelin, jossa on todellista hittipontentiaalia, rahoituksen saaminen pelin kasvattamiselle markkinoinnilla ei tule olemaan ongelma.

”Supercell on arvokas kumppani, joka voi auttaa meitä monessa asiassa, eikä vain rahallisesti. Vaikka he omistavat enemmistön, he eivät puutu asioihin ja ovat pitkäjänteisiä.”

Aiemman uransa ansiosta Hollanda itse voi työskennellä taloudellisesti riippumattomasti.

”Se antaa vapautta ja mahdollisuuden keskittyä siihen, mitä haluan tehdä. Startup on iso riski. Moni joutuu jättämään palkkatyönsä ja ottamaan lainaa, mutta epäonnistuu.”

Yhdysvalloissa moni menestyneimmistä miljardiyritysten perustajista on työskennellyt Facebookilla, Googlella, Amazonilla tai Applella. Parhaat teknologiayhtiöt houkuttelevat kovimpia osaajia ja saavat myös valita työntekijänsä kovasta hakijajoukosta. Monet työntekijöistä ovat yrittäjähenkisiä itsekin, joten ei ole ihme että he myöhemmin haluavat perustaa omia yrityksiä.

Toisaalta startup-perustajalla näiden yritysten nimi ansioluettelossa näyttää sijoittajien mielestä vakuuttavalta. Sellainen ruokkii yrityksen menestystä.

Poikiiko Supercellista nyt useita uusia menestysyhtiöitä samaan malliin?

Supercellin avainhenkilöistä kaksi muutakin on äskettäin perustanut oman peliyrityksen. Supercellin Clash of Clans -pelin tiimiä alun perin vetänyt Lasse Louhento perusti Bitt Odd -peliyhtiön 2019.

Marraskuussa 2020 Supercellin perustajatiimiin kuulunut Lassi Leppinen perusti puolestaan Second Leap -peliyhtiön.

Entistä kokeneemmat perustajat ratsastavat menneiden vuosikymmenien oppien päällä.

Uuden startupin visiossa Drussila Hollanda on yhdistänyt kaiken, mitä on vuosien varrella oppinut sosiaalisista kännykkäpeleistä, mutta myös monimuotoisen yrityskulttuurin rakentamisesta. Sellaisesta, joka tukee eritaustaisia ihmisiä olemaan luovia.

”Ekosysteemi tuntuu nyt kypsemmältä. On enemmän alan veteraaneja, enemmän pääomaa ja osaamista. Tämä tuntuu luontevalta seuraavalta askeleelta”, Hollanda sanoo.

Jatkuva paine rakentaa uutta

Jussi Laakkonen tunnetaan yhtenä tietokonetapahtuma Assemblyn pääjärjestäjistä. Vuonna 2008 hän perusti ohjelmistoyhtiö Applifierin, joka myytiin Unitylle 2014.

Sähköjänis, joka ei osaa olla paikoillaan.

”Joku demoni riivaa siellä olkapäällä, että on pakko tehdä.”

Näin Jussi Laakkonen kuvaa oman päänsä sisäistä painetta rakentaa jatkuvasti jotain uutta. Siksi hän ei osaa olla aloillaan, vaikka yrityskaupat ovat tuoneet hänelle jo niin paljon rahaa, ettei hänen tarvitsisi enää perustaa yhtään mitään.

Vuonna 2018 Laakkonen päätti kuitenkin pitää sapattivapaan kymmenen vuoden intensiivisen ja vuoristoratamaisen yrittäjyyden jälkeen.

Hän jätti paikkansa maailman johtavan peliteknologiayritys Unityn Suomen-yhtiön toimitusjohtajana ja emoyhtiön johtoryhmässä ja muutti perheineen Sveitsiin.

Siellä arjen rutiinit piti opetella uudelleen ja olla poissa tutuista ympyröistä. Se oli Laakkosen mukaan ainoa keino pystyä pitämään todella vapaata töistä.

”Kun jätin Unityn, kaverit vitsailivat että ei kestä kuin kolme kuukautta niin teen jotain uutta. Lupasin perheelle olla ainakin vuoden sapattivapaalla, mutta minulla on aivot, jotka eivät osaa olla jouten. Yrittäminen on se, kuka olen”, Laakkonen sanoo.

Laakkosen sapattivapaalla perhe kiersi ympäri Sveitsiä, Ranskaa ja Itävaltaa isoissa laskettelukeskuksissa. Hän sai käytettyä aikaa perheensä kanssa miettimättä töitä.

”Tämän olin heille todella velkaa.”

Vajaan vuoden jälkeen Laakkonen sai idean, joka johti uuden Noice-startupin perustamiseen.

Noicen tavoitteena on luoda uudenlainen sosiaalinen alusta, joka muistuttaa pelejä.

Noicessa on perustajana ja avainrooleissa monia ihmisiä, jotka ovat seuranneet Laakkosta läpi hänen yrittäjänuransa. Puhuminen tiimin luottamuksesta saa Laakkosen herkistymään. Kukaan ei rakenna menestyviä yrityksiä yksin.

”Nämä ihmiset luottavat meihin ja he tietävät, että olen ollut monta kertaa myös väärässä. Kun rakentaa yritystä ja palkkaa työntekijöitä, on paljosta vastuussa heille. He ottavat riskin sen yrityksen kanssa, ja sinun pitää olla luottamuksen arvoinen.”

”Startupin perustaminen on viimeisiä suuria seikkailuita, joita länsimainen ihminen voi tehdä kiipeämättä Mount Everestille. Matka on täynnä vaaroja ja riskejä, ja siinä syntyy ystävyyksiä ja hetkiä, joita vuosien jälleen muistellaan.”

Sitä tunnetta hän kaipasi. Jonkin uuden ja vaikean tekemistä yhdessä muiden kanssa.

” ”Itkin valtoimenaan sitä, kuinka voin pettää nämä ihmiset.”

Silti puhuminen yrittäjyytensä vaikeimmista ajoista saa Jussi Laakkosen silmiin kyyneleet.

Hänen edellinen startup-yrityksensä Applifier oli vähällä ajautua konkurssiin vuonna 2010, ja yhtiö joutui aloittamaan vaihtamaan suuntaa kaksi kertaa matkan varrella.

Alun perin Applifier teki Facebookissa pelattavia pelejä, mutta se myöhästyi Facebook-pelien kultaryntäyksestä, eivätkä pelit menestyneet. Kahden vuoden yrittämisen jälkeen Applifierin perustajien omat taskut olivat tyhjät ja rahat käytetty. Perustajat laskivat, että startupin rahat riittäisivät vain kolmeksi kuukaudeksi ennen konkurssia.

Laakkonen joutui irtisanomaan ihmisiä.

”Itkin valtoimenaan sitä, kuinka voin pettää nämä ihmiset. Autoimme kyllä heitä saamaan uudet työpaikat.”

Applifierilla oli pelejä, mutta ei rahaa mainostaa niitä. Isot peliyhtiöt taas saattoivat mainostaa uutuuksiaan vanhojen peliensä sisällä.

Syntyi idea pienten peliyhtiöiden ristiinmainostusverkostosta. Pian Laakkonen oli jo Kalifornian Piilaaksossa keräämässä startup-yhtiölleen uutta pääomaa.

”Olen sanonut, että en halua olla yksisarvisyrittäjä, vaan lutikka. Sellainen sitkeä, jota ei voi tappaa ja joka ei luovuta”, Jussi Laakkonen sanoo.

Elokuussa 2010 Applifier keräsi puolen miljoonan euron rahoituksen. Yhtenä sijoituksen ehtona oli, että Laakkonen perheineen muuttaisi Piilaaksoon.

Alle vuodessa palvelun julkistamisesta Applifierin ristiinmainostusverkosto tavoitti kuukaudessa 250 miljoonaa silmäparia Facebookissa ja ohjasi päivässä puoli miljoonaa pelaajaa pelistä toiseen.

Yhtiö oli neuvottelemassa peräti viidentoista miljoonan dollarin rahoituksesta isojen amerikkalaisten sijoittajien kanssa. Noina vuosina sellainen rahoitus Piilaakson ykkösluokan rahastolta olisi ollut suomalaiselle startupille todella poikkeuksellinen.

Viimeistä silausta vaille ollut rahoitussopimus kuitenkin kaatui.

”Se oli yrittäjänurani rankinta aikaa. Ainoa hetki kun tuntui, että olen luovuttanut. Rahoituskierros meni ohi suun ja firma sakkasi. Olimme juuri muuttaneet Jenkkeihin ja firma oli mennyt rakettina ylös, kun maa tippui alta.”

Laakkonen oli väsynyt, ei kyennyt tekemään päätöksiä ja koko kesä kului sumussa. Hän muutti perheineen takaisin Suomeen. Siitä luovuttamisesta Laakkonen ei jälkikäteen tunnista itseään.

Lopulta mikään ei kuitenkaan mennyt pieleen. Applifier löysi jälleen uuden suunnan ja alkoi kehittää mobiilipelien videomainosverkostoa. Puoli vuotta uusien tuotteiden julkaisemisen jälkeen Applifier kasvoi kannattavasti ja teki jo runsaan miljoonan euron liikevaihtoa kuukaudessa.

Yksi maailman suurimmista peliteknologian kehittäjistä, Unity Technologies kiinnostui Applifieristä ja osti sen vuonna 2014.

Suomalaisesta startupista tuli osa Unityä, ja se kasvoi emonsa voimin merkittäväksi Suomen-tuotekehitysyksiköksi. Vuonna 2017 Unityn liikevaihto oli Suomessa suurimmillaan 366 miljoonaa euroa.

Unityn Suomen tytäryhtiön liikevaihdon kasvu on ollut yksi suomalaisen ohjelmistoteollisuuden menestystarinosta. Kun Unity listautui Yhdysvalloissa pörssiin vuonna 2019, myös Jussi Laakkonen muut sen osakkaiksi tulleet suomalaiset rikastuivat.

Raha antaa Laakkosen mukaan mahdollisuuden ottaa enemmän riskejä ja sanoa ei huonoille tarjouksille. Lopulta raha on yritykselle kuitenkin vain väline, Laakkonen sanoo.

Tällä hetkellä suomalaiset startupit keräävät enemmän rahaa kuin koskaan.

”Raha ei ole enää sellainen pullonkaula kuin se oli 2000-luvun alkupuolella.”

Kuka? Jussi Laakkonen, 46 Työ: Noice-startupin perustajia ja yhtiön Yhdysvaltojen emoyhtiön toimitusjohtaja

Ura: Unity Technologies, Applifier, Bugbear, F-Secure, Assembly

Koulutus: Tietojärjestelmätiede, Teknillinen korkeakoulu

Harrastukset: Laskettelu

Mikä kaikki on nyt toisin kuin Applifieria perustaessa vuonna 2008?

Nuorena yrittäjänä hän eteni enemmän omien visioidensa perusteella. Nyt sen rinnalle on syntynyt prosesseja tuotteen testaamisesta aikaisessa vaiheessa, nöyryyttä ja asiakkaan tarpeiden selvittämistä.

Iso ero on myös siinä, että kun Laakkonen perusti Applifieria, kaikki oli uutta. Nyt hänellä on verkostot, kokemusta ja maine.

Yhtiö tuli kaapista toukokuun lopussa ja julkaisi samalla saaneensa neljän miljoonan euron rahoituksen. Siinä sijoittajina oli startup-maailman julkkiksia kuten Unityn perustaja David Helgason, Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen, Vainglory -hittipelistä tunnetun Super Evil Megacorpin toimitusjohtaja Kristian Segerstråhle, Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi ja Remedyn perustajiin kuuluva Markus Mäki.

”Suhteilla ei kuitenkaan tätä ratkaista. Jokainen startup hakee sitä ratkaisevaa product market fittiä [kohtaako tuote markkinan tarpeen] ja se on edelleen yhtä vaikeaa. Nyt tiedän sudenkuopat ja sen, mitä en tiedä”, Laakkonen sanoo.

Laakkonen tunnetaan myös Assembly-tietokonetapahtuman pitkäaikaisena pääjärjestäjänä. Siellä hän tapasi myös Pekka Aakon, josta tuli läpi vuosikymmenten mukana seurannut yrittäjäkumppani.

Applifierissa Aakko oli operatiivinen johtajana, uudessa Noice-startupissa hänellä on taas sama rooli ja vastuu sen Suomen-yhtiön toimitusjohtajana.

Suomalaiselle startup-ekosysteemille sarjayrittäjyys on tärkeää, Laakkonen sanoo.

”Jokainen startup on kokemustiivistymä. Ihmiset joutuvat startupeissa prässin alle ja on pakko oppia nopeasti. Mitä enemmän sellaista kokemusta saa, sitä enemmän se lisää mahdollisuuksia seuraaviin onnistumisiin.”

Antti Tuiskun webbisivuista koodarien arjen helpottajaksi

Otto Hilskan uusi yhtiö Swarmia toimii Helsingissä Marian entiseen sairaalaan rakennetussa Maria 01 -startupkeskuksessa.

Ohjelmistoyrittäjä Otto Hilska perusti ensimmäisen yrityksensä neljän kaverinsa kanssa, kun hän oli 18-vuotias lukiolainen.

Nodeta teki yrityksille verkkosivuja ja pieniä koodausprojekteja.

Ensimmäinen asiakas oli Antti Tuisku.

”Katsoin Idolsia telkkarista, kun luin lukion historian kokeeseen. Ajattelin, että siinä olisi saumaa webbisaitille”, hän kertoo nyt.

Hilska soitti Sony BGM:n puhelivaihteeseen ja pyysi Idols-tuomarina ollutta Nanna Ripattilaa puhelimeen.

”Tein sivut valmiiksi ennen kuin soitin. Niinpä sivuilla oli jo tuhansia Tuisku-faneja liikenteessä. Teimme kaupat levy-yhtiön kanssa.”

” ”Silloin Aaltoesin startup-piireissä myös glorifioitiin exitejä yrittäjän unelmana.”

Perustajajoukko oli tutustunut toisiinsa pikaviestintäpalvelu Irc:ssä eli irkissä, joten he hahmottivat nopeasti, että työpaikkojen tiimeille olisi helpompiakin tapoja viestitellä netissä kuin lähetellä sähköposteja.

Vuonna 2009 syntyi uusi yritys, Flowdock. Osa Nodetan perustajista loikkasi siihen. Se oli aikaansa edellä. Kyse oli käytännössä pitkälti samasta ideasta, jonka viime aikoina työpaikoilla valtavan suosituksi tullut pikaviestintäsovellus Slack toisti myöhemmin.

Kolmikko sai rahaa työskentelemällä päivisin konsultteina. Yritykseen palkatut harjoittelijat puolestaan koodasivat uutta tuotetta.

Ilman pääomasijoittajien rahaa toimimista käytetään startup-piireissä englanniksi termiä boostrapping.

”Me perustajat toimme rahaa sisään ja teimme yrityksen parissa töitä vain iltaisin. Sitäkään en suosittele, mutta jos olet parikymppinen opiskelija ilman säästöjä, se oli realiteetti.”

Kuka? Otto Hilska, 36 Työ: Ohjelmistoyhtiö Swarmian perustaja ja toimitusjohtaja.

Ura: Nodeta, Flowdock, Rally Software, Smartly.io.

Koulutus: Tietotekniikka, Teknillinen korkeakoulu

Harrastukset: Brunssit, rataluistelu

Samaan aikaan Flowdockin perustamisen kanssa Aalto-yliopistossa syntyi opiskelijoiden yrittäjyysjärjestö Aaltoes, jonka toiminnassa Hilska oli mukana alusta asti.

Se järjesti opiskelijoille ja alkuvaiheen yrittäjille matkan Piilaaksoon 2009. Siellä joukon päähän yritettiin iskostaa Piilaakson mallia kasvuyrittäjyydestä. Hilskaan se teki vaikutuksen.

”Se voi kuulostaa nyt hassulta, kun kaikille on selvää ohjelmistoyritysten globaali luonne. Silloin se ei ollut selvää, ja yritykset perustettiin kotimarkkinoille.”

Samalla matkalla Hilska tapasi myös Suomen menestyneimpiin kasvuyritysten yritysjohtajin kuuluvan Mårten Mickosin, joka sijoitti Flowdockiin ja esitteli sen tekijätiimin muille sijoittajille.

Näin Flowdock sai ensimmäisen, 650 000 euron rahoituskierroksensa vuonna 2011.

Pian sen jälkeen yhdysvaltalainen Rally Software tarjoutui ostamaan koko yhtiön. Tiimi pohti, mitä pitäisi tehdä.

”Se on osa ensikertalaisten ongelmaa. Olimme itse rahattomia. Nopein tapa kasvaa olisi löytää Rallyn kaltainen iso kumppani. Silloin Aaltoesin startup-piireissä myös glorifioitiin exitejä yrittäjän unelmana ja ajateltiin, että se on joku tavoite. Nykyisin ajattelen, että tavoite on kestävän bisneksen rakentaminen. Exit on jonkinlaista luovuttamista, vaikka myymiseen olisi järkiperustelut. Hyvin kannattava ja itsenäinen yritys on parempi polku.”

He neuvottelivat myös rahoituksesta sijoittajien kanssa. Mutta sijoittajat vaativat yrityksen pääkonttorin siirtämistä Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltalaisilla sijoittajilla ei tuolloin ollut vielä juuri kokemusta Eurooppaan sijoittamisesta.

Nykyään tilanne on muuttunut.

Kaverukset päätyivät myymään Flowdock-yrityksensä Rally Softwarelle, ja heidän tiimistään tuli kaupan jälkeen osa pörssiin listautunutta 500 työntekijän amerikkalaista konsernia.

Hilska tienasi kaupassa runsaan miljoonan.

Hän jaksoi työskennellä Rallyssa kuitenkin vain pari vuotta. Oli kulttuurishokki siirtyä omasta startupista amerikkalaiseen ohjelmistoyhtiöön.

Flowdock kuitenkin elää yhä tuotteena, ja Rally Software myy sitä asiakkailleen Slackin kilpailijana.

Seuraavaksi Hilska siirtyi seuraavaksi mainosteknologia-startup Smartly.io:hon tuotejohtajaksi. Sen perustaja oli hänen ystävänsä Kristo Ovaska, johon Hilska oli tutustunut samalla Aaltoesin Piilakson-reissulla.

Hän työskenteli yhtiössä 2015–2019. Sinä aikana Smartly työntekijämäärä kasvoi kolmestakymmenestä kolmeen sataan. Liikevaihto oli lähes 49 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Otto Hilskan perustaman Swarmian työkalu pyrkii tuottamaan ohjelmistokehityksestä dataa, joka auttaa ohjelmistokehitystiimejä parantamaan työtapojaan.

Kun pääomasijoittajat ostivat osan Smartlyn osakkeista, myös Hilska myi siivun omistuksestaan. Se toi hänelle lisää taloudellista vapautta. Nyt hän voi huoletta sanoa ”ei” liian varhaisille ostotarjouksille tai huonoille sijoitusehdotuksille.

Hilskan uusi yritys Swarmia tekee ohjelmistokehittäjille työkalua näiden työn kehittämiseen. Yhtiö keräsi juuri 5,7 miljoonan euron rahoituksen, ja sen tavoitteena on kasvaa vuoden aikana 20–30 työntekijään.

Menestys ruokkii menestystä, myös Suomen startup-ekosysteemissä, Hilska näkee.

Hän toimi kolmen vuoden ajan myös Slushin taustalla olevan Startup Säätiön hallituksen puheenjohtajana. Siinä roolissa hän mietti laajemmin kasvuyrityskentän kehitystä.

Toimiva ekosysteemi rakentuu hänen mukaansa portaittain. Jokaisella askeleella yrittäjien osaaminen, pääoma ja myös työntekijöiden kokemus kasvun rakentamisesta kasvavat.

”Yhdysvalloissa Paypal-Mafia ja Virossa Skypen ympärille syntyneet yritykset ovat hyvä esimerkki siitä, miten yhden menestystarinan ympärille syntyy paljon hyvää ja uusia miljardiluokan yrityksiä.”

Nyt olosuhteet alkavat olla otolliset samaan Suomessa. Kolmannen aallon startup-yrittäjiä kohtaan on nyt suuret odotukset entistä suurempien menestystarinoiden rakentamisesta.