Helsingin pörssin ovella on nyt tunkua, kun uusia listautujia tulee vilkkaampaan tahtiin kuin vuosikausiin. Alkuvuoden aikana pörssiin on listautunut tai on juuri parhaillaan listautumassa jo kahdeksan yhtiötä, ja yhdeksännen nimi paljastuu tänään torstaina.

Viime vuonna listautujien määrä jäi neljään ja edellisenä huippuvuonna kolme vuotta sitten listautujia oli 13.