Tiedepiraatti

Alexandra Elbakjan kehitti palvelun, josta ladataan päivittäin ilmaiseksi satoja tuhansia tiedeartikkeleita. Toisille on hän tiedemaailman epäreilut rakenteet räjäyttävä sankari. Mutta hän on myös FBI:n etsimä rikollinen, joka on tuomittu kymmenien miljoonien dollarien korvauksiin. HS Vision haastattelussa Elbakjan ihmettelee toimittajan omituisia kysymyksiä.

Tuossa ruudulla hän nyt on, etsitty rikollinen. “Privetstviye!” Tervehdys. Alexandra Elbakjan heiluttaa sohvalta kameralle. Hän on suostunut videohaastatteluun sillä ehdolla, että saa antaa sen venäjäksi. Elbakjanilla on virttynyt t-paita ja leveä hymy. Vaikutelma on harmiton. Taustalla näkyy asunto, jossa Elbakjan “piilottelee”.