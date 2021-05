Futucast: Mikä on lukkopaini, Janne-Pekka Pietiläinen?

Tässä jaksossa Futucastin vieraana on lukkopainin viisinkertainen Euroopan mestarin, Janne-Pekka Pietiläinen.

Pietiläinen on urallaan edennyt pidemmälle kuin moni muu suomalainen, ja hän on otellut monia maailman parhaita ottelijoita vastaan. Mutta siis hetkinen, mikä on lukkopaini? Onko se niitä näiden lihapäiden tappeluleikkejä?

Tässä jaksossa perehdytään Pietiläisen näkemykseen asiasta, hänen kokemuksiin lajin parista. Sen lisäksi puhuimme väkivallasta ja kamppailulajien roolista modernissa yhteiskunnassa.