Kodin älylaite voi muuttua seurantakoneeksi tai joksikin ihan muuksi. Tällä viikolla Amazonin kaiuttimet alkavat jakaa nettiyhteyttä naapureille lupaa kyselemättä, kirjoittaa HS Vision toimittaja Niclas Storås.

Osta älykaiutin. Vie se kotiin ja kytke nettiin. Valmistaja lähettää älykaiuttimeen päivityksen. Se muuttaa älykaiuttimen naapurustolle netin tarjoavaksi tukiasemaksi. Lupia kyselemättä.

Jättiyhtiö Amazon on saanut osan asiakkaistaan raivon partaalle Yhdysvalloissa. Yhtiö rakentaa Sidewalk-nimeä kantavaa varjoverkkoa, joka hyödyntää sen asiakkaiden nettiyhteyksiä. Amazonin laitteiden omistajien on kytkettävä uusi ominaisuus erikseen pois päältä. Muuten se on päällä.