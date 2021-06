HS Visio kasasi yhteen kuluneen viikon keskeiset markkinauutiset.

Ennätysvilkas listautumiskevät

Helsingin pörssin listautumisvauhti on ollut kuluneen vuoden aikana vilkkaampaa kuin aikoihin. Tähän mennessä listautunut on tai listautumisestaan on kertonut yhteensä kaksitoista yhtiötä.

Kuluvasta vuoden toisesta neljänneksestä on tulossa yksi aikojen vilkkaimmista. Aiemmin vuosineljänneksen ennätys oli listautumisten huippuvuonna 1999. Sinä vuonna 28 yhtiötä listautui, joista yksitoista vuoden neljännen kvartaalin aikana.