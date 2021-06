Tuore yhtiö keräsi 3,3 miljoonan euron kasvurahoituksen. Sen tuote on verensokerin seurannan sovellus, joka yhdistyy käsivarteen liimattavaan Libre-sensoriin.

Viime vuosina moni suomalainen tyypin 1 diabetesta sairastava on saanut käsivarteensa Libre-merkkisen verensokerisensorin. Se auttaa insuliinin annostelemisessa ja verensokeritasoja on helppo seurata reaaliaikaisesti puhelinsovelluksella.

Mutta entä jos ei ole diabeetikko? Onko verensokerin mittaamisesta silti hyötyä?

Tuore suomalainen startup Human Engineering Health väittää, että on. Se on yhdistänyt Libren markkinoilla olevaan sensoriin oman Veri-kännykkäsovelluksensa, jonka se on suunnitellut ei-diabeetikkojen verensokerin seurantaan.

Yhtiö haluaa myös terveiden, ruokavaliostaan ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden kuluttajien seuraavan verensokerinsa tasapainoa. Tavoitteena on muun muassa ehkäistä tyypin 2. diabetesta. Ensimmäisenä uudesta teknologiasta ovat kuitenkin olleet kiinnostuneita itsensä mittaamisen harrastajat, siis biohakkerit ja muut edelläkävijät.

Yhtiö on perustettu vasta 2020, ja se on vasta tuotteensa kaupallistamisen alkuvaiheessa. Asiakkaita on tähän mennessä ollut 2000, ja nyt kesän aikana se aloittaa toimitukset odotuslistalla olleille Yhdysvalloissa.

Kasvunsa tueksi startup keräsi nyt 3,3 miljoonan euron pääomarahoituksen. Sijoittajana ovat Lontoossa toimiva ProFounders, yhdysvaltalainen Accel, kotimainen Lifeline Ventures, sekä terveysteknologia-alan sarjayrittäjiä kuten ruotsalainen Kry-kasvuyhtiön perustaja Johannes Schildt ja suomalainen Meru healthin perustaja Kristian Ranta.

Yhdysvaltalainen Accel on mukana enkelirahastollaan. Mallissa isot rahastot valtuuttavat paikalliset kontaktinsa etsimään lupaavia alkuvaiheen yrityksiä, ja tekee pieniä sijoituksia näiden enkelisijoittajien mukana. Se antaa niille jalansijan myöhemmille rahoituskierroksille.

”Johannes Schildt sijoitti meihin ensin itse ja esitteli meidät Accelille”, Veri-startupin toimitusjohtaja Anttoni Aniebonam kertoo.

Schildtin perustama Kry nosti huhtikuussa 262 miljoonan euron rahoituksen, jossa Accel oli yhtenä sijoittajana.

Verensokerin jatkuva tarkkailu on kansainvälisesti kasvava trendi, johon myös suuret teknologiayhtiöt käyttävät tuotekehitysresursseja. Esimerkiksi Fitbitin rannekkeessa ja Garminin älykellossa on jo ominaisuus, jonka avulla voi seurata verensokereitaan. Ne vaativat kuitenkin, että käyttäjä ottaa itse verinäytteen perinteisesti sormenpäästä laitteella, joka sitten lähettää datan sovellukseen.

Markkinaa kasvattaa myös diabeetikoiden määrän kasvu.

Myös teknologiajätti Applen kerrotaan olevan tuomassa ominaisuuden seuraavaan älykelloonsa. Apple tekee yhteistyötä brittiläisen Rocley Fotonicsin kanssa. Se kehittää optista sensoria, jolla myös verensokerin voisi mitata iholta.

”Mekin odotamme sitä innolla. Kun teknologia kehittyy, verensokerin mittaamisesta tulee suurelle yleisölle matalalla kynnyksellä mitattava metriikka. Toki kilpailu tulee lisääntymään huomattavasti”, Aniebonam sanoo.

Suoraan suomalaisen Veri-yhtiön kanssa kilpailee esimerkiksi yhdysvaltalainen Supersapiens, joka myös käyttää samoja Libre-sensoreita. Se tekee yhteistyötä Garminin kanssa, eli dataa voi seurata älykellollaan. Nimensä mukaisesti Supersapiensin kohderyhmää ovat suorituskykynsä parantamisesta kiinnostuneet urheilijat ja heidän ruokavalionsa optimoiminen.

Veri sen sijaan pyrkii tavoittelemaan laajempaa käyttäjäkuntaa ja yhtiön viestintä keskittyy esimerkiksi diabeteksen torjumisen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kaltaisiin teemoihin. Sen tieteellisenä neuvonantajana on useita lääkäreitä, muun muassa Yhdysvaltojen diabetesliiton johtoon kuuluva professori Guillermo Umpierrez.

”Olemme keskittyneet ruokavalion parempaan ymmärtämiseen. Verensokeri on objektiivinen mittari sille, miten ruoka vaikuttaa elimistöön”, Aniebonam sanoo.

Hänen mukaansa Veri-sovelluksen ruokavalio-ohjeet perustuvat ravitsemustieteelliseen tutkimustietoon esidiabeteksen ja 2. tyypin diabeteksen ehkäisystä.

Yhtiöllä on nyt 14 työntekijää, ja rahoituksen myötä sen tavoitteena on kaksinkertaistaa työntekijämääränsä vuoden aikana ja palkata Yhdysvalloissa markkinointitiimi.

Veri myy sensoreita ja sovelluksen käyttöä hinnalla, jossa jatkuvan tilauksen mallissa yksi sensori kuussa maksaa 89 euroa ja kaksi sensoria 149 euroa.

Sensoreita saa Suomessa ostettua myös ilman reseptiä esimerkiksi Abbotin omilta sivuilta. Yhdysvalloissa kuluttaja ei voi ostaa sensoreita ilman lääkärin määräystä, joten siellä yhtiö tekee yhteistyötä lääkärien kanssa, jotka voivat määrätä sensoreita myös ei-diabeetikoille.

”Maailmassa on arvioitu olevan vuonna 2030 yli 470 miljoonaa esidiabeetikkoa. Me halutaan olla muuttamassa tätä kurssia”, Aniebonam sanoo.

Kyse ei kuitenkaan ole lääkinnälliseen käyttöön hyväksytystä sovelluksesta, joten se ei saa tehdä mitään arviota verensokerin perusteella esimerkiksi esidiabeteksen kehityksestä.

Kun esimerkiksi Suomessa edes kaikki 1. tyypin diabeetikot eivät saa terveydenhuollon kustantamia sensoreita, onko oikein että Veri myy laitteita terveille?

”Abbot-yhtiöllä ei sinänsä ole ollut vaikeuksia valmistaa sensoreita eli niistä ei ole pulaa. Kyse on pikemminkin kuntien resursseista ja siksi niitä ei ole saatavilla kaikille diabeetikoille. Meidän mielestämme kuntien tulisi kustantaa sensorit kaikille diabeetikoille”, Aniebonam kommentoi.

Oikaisu 7.6. klo 14:50. Artikkelissa sanottiin aluksi virheellisesti, että Libre-sensoreita ei myydä Suomessa muutoin suoraan lainkaan kuluttajille, vaan ykköstyypin diabeetikot saavat ne julkisen terveydenhuollon kautta lääkärin lähetteellä. Oikeasti sensoreita saa myös tilattua Abbotin sivuilta.