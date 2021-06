Kuluttajatuotteiden valmistajilla menee nyt lujaa. Parin vuoden päästä tilanne voi olla toinen, sillä kaikki eivät voi voittaa, kirjoittaa HS Vision kolumnisti Mikko Mäkinen.

Monella yhtiöllä on mennyt yllättävän lujaa koronavuotena. Polkupyöriä, maaleja ja kiukaita on myyty ennennäkemättömällä tahdilla. Rauta- ja ruokakaupassa kassa on kilissyt.

Kaikki kotoilusta hyötyneet yritykset ovat pärjänneet hyvin myös pörssissä.