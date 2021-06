Johtaja ei saa enää olla ylitöitä painava Huawei-mies. Jos ennen pomon piti mainostaa työmoraaliaan, nyt johtajuuspuheessa vilisevät hurskaat puheet armollisuudesta ja empatiasta.

Tilaajille

1980-luvulla amerikkalaisella karvanpoistotuotteita tekevällä Gillettellä oli mainoslause ”Never let them see you sweat”.

Lause kantoi yli vuosikymmenet vielä 2000-luvun somen inspiraatiotauluihin asti, kannustaen yrittämään milloin treenisaleilla, milloin työelämässä ja johtajuudessakin.