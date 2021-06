Suomessa tuloerot ovat yhä maltilliset ja siksi keskustelu varallisuuden keskittymisestä on yhä laimeaa, kirjoittaa HS Vision toimittaja Tuomas Niskakangas.

Tilastokeskuksen kolmen vuoden välein julkaisema varallisuustilasto kertoi tiistaina, miten voimakkaasti varallisuus kasaantuu Suomessa huipulle.

Jo puolet nettovarallisuudesta – eli varoista vähennettynä veloilla – on kotitalouksien varakkaimmalla kymmenyksellä. Keskittymisen pääsyy on se, että sijoitusomaisuuden arvo on noussut.