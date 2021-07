Suomalaiselle amerikkalaisen jalkapallon superlupaukselle Olaus Aliselle satelee tarjouksia yliopistoilta. Alisella on varaa valita, mutta urheilustipendin voi saada muukin kuin hänen kaltaisensa huippu-urheilija. Stipendi amerikkalaisyliopistoon vaatii urheilijalta muun muassa hyvää todistusta ja reipasta verkostoitumista. Eikä sosiaalisessa mediassa saa sekoilla.

Tilaajille

Olaus Alinen on kaikin puolin aika poikkeuksellinen lukiolainen. Hän on kaksi metriä pitkä ja painaa 143 kiloa. Kokoonsa nähden hän on hämmästyttävän ketterä – donkkauskin sujuu.

Alinen on vasta 17-vuotias, mutta jo nyt amerikkalaisen jalkapallon superlupaus, josta leivotaan jo mediassa ensimmäistä suomalaista NFL:n runkosarjan pelaajaa koskaan.